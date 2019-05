Test Citroën C5 Aircross: Na správnej ceste

23.05.2019, 14:00 | Ľuboš Mistrík | © 2019 News and Media Holding

Vlajková loď ešte pred pár rokmi bolo v tomto biznise klišé označujúce veľkú ťarbavú a pohodlnú limuzínu. U Nemcov trieda S, u Francúzov slušne zaoblená a dizajnovo výnimočná C6. Ak ideme ešte hlbšie do histórie, tak DS, jedna z ikon automobilového dizajnu. Dnes je vlajkovou loďou oranžové SUV, ktoré vidno na fotkách.

Čo sa stalo s našim svetom, hovorím si pri prvom pohľade. C5 Aircross nie je auto, nad ktorým by davy jasali, ani nebude reprezentatívnou limuzínou francúzskeho atašé. Skôr je niečím, čo si nájde priaznivcov medzi nadšencami než mainstreamom. Ale tak to bolo vždy, táto francúzska značka snáď s výnimkou Kačice nemala miláčika verejnosti.

Lenže kým vtedy bolo zadanie dostať čo najviac do čo najmenej a dobové fotografie sú plné veľkých rodín doslova trčiacich z malého auta, dnes je doba opačná. Autá sa nafukujú do vonkajších rozmerov, ich vnútorný priestor však nie vždy stačí. A tak aj Aircross má zvonku pompézne rozmery, kým vnútri poznám aj ďaleko zázračnejšie čarovania s priestorom. Nechápte ma zle, nie je to malé, ale ani náhodou obrie ako taký Seat Tarraco.

Citroën C5 AircrossZdroj: TREND

Na rozdiel od koncernových súrodencov ale rýchlo zaujme. Predná maska integrovaná so znakom aj svetlami, obliny kde-tam, bubliny po vzore Cactusu. K tomu oranžová farba a dizajn pripomínajúci kombináciu SUV aj kombi. Nejedna hlava sa na ulici otáča, možno aj za lyžinami na streche pripomínajúcimi helikoptéru.

Vnútri je ale C5 na Citroën až príliš tradičný. S výnimkou károvania sedadiel silno pripomínajúceho francúzsku automobilovú históriu je všetko ako má byť, len s trochou srandy prevzatej od bratského Peugeotu. Ako je napríklad ovládanie klimatizácie výlučne cez displej či čudesná páka automatickej prvodovky. Je to tu príjemné a vyslovene tradičné miesto pre život, žiadne vystreľovacie rakety či tajné zbrane ako z čias Fantomasa.

Citroën C5 AircrossZdroj: TREND

Ale to pohodlie. Fanúšik Citroënu musí milovať komfortnú jazdu a tu sa jej konečne po rokoch dočká. Vraj sú za tým špeciálne tlmiče s hydraulickými dorazmi, ktoré tlmia náraz tlmiča v hornej časti. Čiže predtým, než váš zadok zaregistruje ranu od jamy na ceste, doraze fungujúce podobne ako ďalšie tlmiče ju stlmia. V praxi veľká pochvala, v tejto triede nepoznám komfortnejšie SUV, navyše jazdu nesprevádza ani plávanie zvyčajne spojené s pohodlným pružením konkurencie.

Nehrozí ani prehnané nakláňanie sa, ale určite ani športová jazda. Okrem balónových pneumatík, ktoré by u nemeckej konkurencie mali minimálne o dva palce väčší priemer tomu neprospieva ani ležérny prejav 1,5-litrového diesla či osemstupňovej prevodovky. Ale kto od Citroënu čaká prejazdy zákrut s pískaním pneumatík by sa mal ozaj obzerať po inej značke.

Citroën C5 AircrossZdroj: TREND

Čo mi chýba je pohon všetkých štyroch kolies. K vlajkovej lodi navyše z čeľade SUV patrí s väčšou samozrejmosťou ako oplastovaná karoséria, a tak môže jeho absencia mnohých odradiť. Francúzske duo PSA síce ponúka nastaviteľnú kontrolu trakcie v režimoch ako je piesok, blato či sneh, v praxi ale ide o veľmi jednoduché zásahy do elektroniky. Pohon je stále výlučne v rukách predných kolies.

Zato sa uspokojí so skromnou 7-litrovou spotrebou na 100 kilometrov a po zohriatí sa aj pohodovým zvukom spod kapoty. Najmä vďaka komfortnému podvozku je to jazda, ktorá sa ani chvíľu nehrá na športovú, čo je dnes konkurenčná výhoda. Rovnako aj posúvateľné zadné sedadlá a slušne veľký kufor.

Citroën C5 AircrossZdroj: TREND

Verdikt

C5 Aircross možno nie je vlajkovou loďou v tom zmysle, ako sme boli zvyknutí z predošlých rokov. Je to dnes najdrahší a najväčší Citroën, ktorý konečne prichádza so skutočne pohodlnou jazdou. K dokonalosti mu chýbajú drobnosti vo výbave a najmä pohon všetkých štyroch kolies. Po rokoch prešľapovania na mieste je to však konečne krok správnym smerom a v ústrety tomu, čo chcú masy, a to je rodinné SUV. Tentoraz po francúzsky.

Plusy Mínusy odlišný výzor oproti konkurencii chýba pohon všetkých kolies veľmi pohodlný podvozok málo výnimočný interiér nízka spotreba

Citroën C5 AircrossZdroj: TREND