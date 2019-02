V budúcnosť nafty verí aj ABT, upravilo Audi A6 TDI

20.02.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Audi má v ponuke modelu A6 motor V6 s objemom tri litre. Práve ten padol do oka úpravcovi ABT. Ten je už tradičným úpravcom vozidiel s kruhmi na kapote, ale aj ostatných koncernových. Do A6 sa ABT pustilo zodpovedne vo všetkých sférach.

Šepká sa, že dokonca samotné Audi predstaví superdiesel v športovo ladenej verzii S6, ale to sú zatiaľ len špekulácie. Ak by bolo treba výkonné naftové auto dovtedy, tak pomôže práve ABT so svojimi vylepšeniami A6 TDI.

Trojlitrový šesťvalec dostane výkonovú kúru. Nálepka ABT Power skrýva zvýšenie výkonu z 210 kW (286 k) na 242 kW (330 k). Podstatne narástol aj krútiaci moment. Ten sa z pôvodnej hodnoty 620 Nm dostal na 670 Nm.

Výsledkom snahy úpravcu sú zlepšené dynamické parametre. Z nuly na stovku zvládne Audi A6 s podporou vyšprintovať za 5,5 sekundy. Je jasné, že ABT dokáže odstrániť aj štandardný obmedzovač rýchlosti, ktorý je bežne nastavený na 250 kilometrov za hodinu.

Audi A6 Avant ABT - šesťvalec pod kapotou získal pár koní naviacZdroj: ABT Sporsline

Pre tento model ABT vytvorilo aj balík aerodynamických doplnkov. Viditeľné sú zmeny nárazníkov a vzadu je neprehliadnuteľný difúzor. Zmeny zasiahli aj obutie. Upravené kombi stojí na 21-palcových diskoch s piatimi zdvojenými lúčmi. Obuté sú do pneumatík Continental s rozmerom 255/35 R21.

Do interiéru sa podarilo zakomponovať logo ABT na podsvietených lištách prahov. Rovnaké logo je aj na štartovacom tlačidle.

Audi A6 Avant ABT - zvýšenie výkonu zlepšilo zrýchlenieZdroj: ABT Sporsline