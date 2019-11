Vieme ceny nového Renaultu Zoe, aj ten môže byť podporený dotáciou

29.11.2019, 10:45 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Renault na slovenský trh uviedol najnovšiu vývojovú verziu svojho modelu Zoe. Samotný názov veľa napovedá, pretože je to skratka od Zero Emissions. Elektromobil je už teraz možné objednať a teoreticky teda môže získať aj podporu z Ministerstva hospodárstva až vo výške 8 000 eur.

Základná cena elektrického vozidla je 31 900 eur, čo je len o niečo viac ako mal predchodca s menšou kapacitou batérie. Nová batéria je len o 20 milimetrov vyššia, ale len vnútorné články sú o toľko vyššie, inak je blok veľký rovnako. Celková kapacita sa tak dostala zo 40 kWh na 52 kWh.

V ponuke budú dve výkonové verzie. Základom bude R110 s výkonom 81 kW (110 k). Viac výkonu a naozaj svižnú jazdu zabezpečí elektromotor s výkonom 100 kW (136 k), skrývajúci sa za označením R135.

Výkonnejšia verzia sa na stovku dostane za 9,5 sekundy, čo je o takmer dve sekundy skôr ako slabšia. V základnej výbave modelov je nabíjačka s výkonom 22 kW striedavého prúdu. Za príplatok je 50 kW jednosmerne. To radí Zoe na vrchol všetkých elektromobilov, ktoré sú aktuálne na Slovensku v ponuke.

Renault Zoe - zadné svetlá sú novéZdroj: jmr

Za 31 900 teda dostane zákazník verziu R110 s výbavou Life. Už tá má Full LED predné svetlá. Má manuálnu klimatizáciu. Pre automatickú klimatizáciu treba zvoliť vyšší stupeň výbavy Zen a priplatiť 240 eur. Za samotný Zen treba zaplatiť o 1 600 eur viac. Ale ponúkne viacero asistenčných systémov, zliatinové disky, elektrické ovládanie zadných okien, či indukčnú nabíjačku telefónov.

Úroveň Zen je základom pre výkonnejší motor R135. Pri ňom je cena 34 500 eur. Oproti R110 je to teda o tisícku viac. Maximálnu výbavu Intens, ktorá je zase o ďalšiu tisícku drahšia má iba výkonnejší motor. Tá má už automatickú klimatizáciu štandardne, rovnako ako LED predné hmlovky s prisvecovaním do zákrut, predné aj zadné parkovacie senzory, parkovaciu kameru a 7-palcový dotykový displej so systémom Easy Link aj s navigáciou.

Za nabíjačku s 50 kW jednosmerným prúdom je príplatok rovná tisícka.

Renault Zoe - prvky potiahnuté látkou vyzerajú lepšie ako koženéZdroj: jmr