Volkswagen Atlas Cross Sport môže byť Urusom s nízkym rozpočtom

Volkswagen Atlas je jedným z modelov, ktoré automobilka ponúka len v severnej Amerike. K nemu aktuálne pribúda verzia, ktorá v zadnej časti trochu pripomína Lamborghini Urus. Kupé Atlas ponesie označenie Cross Sport.

Kvôli inému tvaru karosérie utrpelo interiérové rozloženie. Miesto siedmich sedadiel môže mať maximálne päť, lebo tvar zadnej strechy by nedovolil sedenie v treťom rade. V tlačovej správe automobilka uvádza, že je vyrobený v Amerike pre Ameriku. To znamená, že do Európy sa dostane len ako individuálny dovoz.

Urus s nízkym rozpočtom má rovnaký rázvor ako klasické SUV, ale dĺžka stratila 7 centimetrov. A 6 centimetrov ubudlo z výšky. Dynamickejší profil karosérie je veľkým rozdielom oproti hranatému plnohodnotnému Atlasu.

Aby neboli obe verzie vpredu navlas rovnaké, použili dizajnéri inú masku chladiča s tromi horizontálnymi chrómovými pásmi. Jemne je zmenená aj kapota. V ponuke bude aj verzia R-line s výraznejšími tvarmi a 21-palcovými zliatinovými diskami.

Vnútri sa zmenil najmä priestor, ale aj volant. Z veľkého Atlasu si Cross Sport prevzal digitálny prístrojový štít, bezdrôtové nabíjanie a Volkswagen Car-Net. Ten združuje pripojiteľnosť cez samostatnú aplikáciu, či možnosť použitia 4G hotspotu.

Novinkou pre Atlas budú nové bezpečnostné systémy. Traffic Jam Assist využíva predné senzory a radar a v zápchach dokáže udržiavať odstup od predchádzajúceho vozidla a tiež držať auto v strede pruhu. Systém funguje do 60 kilometrov za hodinu. Po úplnom zastavení na viac ako tri sekundy ho treba oživiť stlačením akceleračného pedálu. Druhým novým systémom je Dynamic Road Sign Display. Ten zobrazuje rýchlostné limity na základe prečítaných značiek, či podľa navigačných dát z mapy.

Na výber budú dva agregáty. Šesťvalec bez turba bude mať výkon 206 kW (280 k) a radový štvorvalec s objemom dva litre s prepĺňaním ponúkne 176 kW (240 k).

