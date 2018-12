Vorsteiner sa postaral o zrušenie posledných náznakov terénnosti Lamborghini Urus

28.12.2018, 10:00 | jmr | © 2018 News and Media Holding

Lamborghini Urus je odpoveď na otázku, ktorú si žiaden verný fanúšik Lamborghini nemohol dávať. Ale je tu a má byť jedným z najextrémnejších SUV na trhu. Akékoľvek stopy predchádzajúceho terénnejšieho modelu automobilky sú preč, ale predaje hovoria, že to je dobrý krok. Neušiel ani pozornosti úpravcov.

Novým balíkom úprav pre SUV sa pochválil Vorsteiner. Jeho vylepšenia exteriéru bývajú extrémne a inak to nie je ani v prípade Urusu. Už základ s ostrými tvarmi má po zásahu úpravcu ešte väčšiu agresivitu línií.

Začiatok úprav vpredu ukazuje nový spodný spojler nárazníka, predsunutý viac vpred. Karbónový diel bude určite spôsobovať nočné mory pri parkovaní k obrubníku. Nový otvor na odvádzanie horúceho vzduchu od motora je na karbónovej kapote. Kapota celá je trochu inak tvarovaná ako v sérii.

Lamborghini Urus Vorsteiner - disky majú tvar ako originál diel LambaZdroj: Vorsteiner

Disky s piatimi rozdeľujúcimi sa lúčmi sú dizajnom podobné tým, aké Lamborghini montuje v rámci štandardnej ponuky. Vizuálne rozdiely prichádzajú aj v zadnej časti, kam Vorsteiner navrhol dve krídla. Jedno je na hrane batožinového priestoru a druhé si našlo miesto nad zadným oknom.

O zmeny pod kapotou sa úpravca nepričinil. To znamená, že Urus má stále V8 s prepĺňaním a výkonom 478 kW (650 k). Podľa oficiálnych údajov Lamborghini má toto SUV stovku za 3,59 sekundy. Teória je taká, že v roku 2019 by mal Urusu pribudnúť hybridný pohon, ktorý by výkon dostal na približne 500 kW (680 k).

Lamborghini Urus Vorsteiner - zadok je tiež agresívnejšíZdroj: Vorsteiner