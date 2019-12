Vyskúšali sme 5 hothatchov, ktorý je top?

05.12.2019, 10:00 | jmr | © 2019 News and Media Holding

Na trhu je veľa hothatchov, ktoré bojujú vo vodách, kde sa má výkon snúbiť s praktickosťou na každodenné jazdenie. Nám sa 5 z nich podarilo dostať na jedno miesto a vyskúšať ich vlastnosti, či už jazdecké, alebo nudnejšie praktické.

Na jednom mieste sa teda stretli, v abecednom poradí,Honda Civic Type-R, Hyundai i30N Performance, Renault Megane RS Trophy s manuálom, Renault Megane RS Trophy EDC6 a Volkswagen Golf GTI TCR. Sú síce podobne zamerané, ale dosť rozdielne zároveň. Popíšeme ich v poradí, v akom skončili na testovacej trati v Centre bezpečnej jazdy. Reálny výsledok hodnotení uvádzame pod zhrnutiami.

Honda Civic Type-R (1:32,97)

Abecedne prvý zo skúšaných hothatchov má asi najviac kontroverznú vizáž. Ale okamžite je jasné, že toto je niečo extra aj oproti bežným modelom, aj medzi hothatchami. Z dvojlitrového motora doluje 235 kW (320 k) a cez šesťstupňový manuál a samosvorný diferenciál ich dostáva na predné kolesá. Výsledkom je zdrvujúca rýchlosť a brutálne ovládanie v zákrutách. Bonusom ku jazdným výkonom ponúka najväčší priestor pre pasažierov vzadu. Nevýhodou je asi len menej výrazný zvuk, ktorý má skôr bližšie k F1 ako k rally.

Hothatch of the Year 2019 - Honda Civic Type-RZdroj: jmr

Volkswagen Golf GTI TCR (1:33,16)

Nemecký zástupca triedy, teda skôr tvorca triedy, má niekoľko nastavení. Z dvojlitra odovzdáva 213 kW (290 k). Spolupracuje s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. Ale pocitovo má ešte vyšší výkon ako na papieri. Najmä v šprinte ukázala kombinácia Launch Control, DSG a výkonu svoju pravú tvár. A znova, aj keď je trochu menší ako Civic, stále je praktický a na každodenné jazdenie aj nenápadný. Akurát zo všetkých piatich najdrahší. Za peniaze však ponúka presne to, čo od Golfu GTI môže ktokoľvek očakávať.

Hothatch of the Year 2019 - Volkswagen Golf GTI TCRZdroj: jmr

Renault Megane RS Trophy s manuálom (1:33,97)

Renault má oproti ostatným niečo, čo je špecifické. Je to podvozok 4Control s natáčaním zadnej nápravy. A ten funguje fantasticky. Najskôr to pre prvojazdca môže byť nezvyk, ale akonáhle sa do toho vodič dostane, tak zistí ako dobre sa s autom manévruje práve vďaka tomuto systému. Komfortu zase prispievajú hydraulické dorazy a tým pádom ani na 19-palcových diskoch nie je jazda nepríjemná a príliš tuhá. Megane RS Trophy je jediným z ponuky, ktorý zatiaľ ponúka ako automat, tak manuál. A práve manuál má ešte jedno pozitívum, dokáže vyvolať emócie aj zvukovým prejavom, čo automatu až tak dobre nejde.

Hothatch of the Year 2019 - Renault Megane RS Trophy manuálZdroj: jmr

Renault Megane RS Trophy EDC6 (1:34,15)

Prekvapením na testovacej trati bolo, že Megane RS Trophy s automatom bol pomalší ako s manuálom. Pritom jazdné podmienky boli rovnaké, jazdy boli v priebehu pol hodiny a vodič bol tiež rovnaký. Verzia s automatom má síce z 1,8-litrového TCe dostáva rovnakých 221 kW (300 k), ale má dokonca o 20 Nm viac ako manuál. Má totiž 420 Nm. Obe autá však ponúkajú rovnakú dávku praktickosti. Práve tento Megane je najväčší zo všetkých vďaka tenkým operadlám predných sedadiel. Máme na mysli práve miesto na zadných sedadlách. V oblasti batožinového priestoru je Megane skôr priemerom.

Hothatch of the Year 2019 - Renault Megane RS Trophy EDC6Zdroj: jmr

Hyundai i30N Performance (1:34,50)

Hyundai má v tejto skupine trochu horšie postavenie, lebo má iba 202 kW (275 k), ale zato má Launch Control, výbornú manuálnu prevodovku a samosvorný diferenciál. Za volantom je naozaj vynikajúca zábava, jediné, čo môže niektorých trochu sklamať sú niektoré materiály. Máme na mysli plast tiahnuci sa stredom prístrojovej dosky po celej šírke. Na internete už ale existujú karbónové náhrady, tak je to ľahko vyriešiteľné. Tým, že toto nebol úplne hatchback, tak mal aj tvary trochu vyváženejšie, ale rozdiely medzi hatchbackom a liftbackom sú na trati ťažko postrehnuteľné.

Hothatch of the Year 2019 - Hyundai i30N PerformanceZdroj: jmr

Vo finále sme spočítali body piatich hodnotiacich a bolo jasné, že výkony na trati nemajú s celkovým hodnotením až toľko spoločného. Nakoniec to teda vyzeralo takto:

1. Hyundai i30N Performance

2. Volkswagen Golf GTI TCR

3. Renault Megane RS Trophy EDC6

4. Honda Civic Type-R

5. Renault Megane RS TRophy manuál

Rozdiely však boli naozaj hraničné, takže reálne pri výbere odporúčame vyskúšať si svojich favoritov a vybrať si podľa vlastného pocitu z jazdy. Ponuka hothatchov samozrejme obsahuje aj iné modely, ktoré ale, na nešťastie, neboli v čase testu dostupné. Menovite, Leon Cupra, BMW M135i, Mercedes-AMG A35, či Ford Focus ST.

Test vznikol v spolupráci s redakciami Roadlife, Autogrip.sk, Auto Motor a Šport a video má na svedomí MARTINZMARTINA. Vzhľadom na 41-minútovú dĺžku je to takmer celovečerná zábava.