„Zákazníci sedmičky a osmičky Gran Coupe sú rozdielni,“ hovorí Uwe Greiner z BMW

BMW ukázalo na autosalóne vo Frankfurte aj model 8 Gran Coupe. Je vlastne štvordverovou verziou osmičky a má šancu presvedčiť na športovú nôtu aj tých, čo sa zaujímajú o sedmičku. O aute sme sa porozprávali s Uwe Greinerom, ktorý je produktovým manažérom tohto modelu.

Plánuje BMW uvedenie verzie s motorom M50d s výkonom 294 kW (400 k), ktorý je aj v X5?

Nie, aktuálne máme v ponuke iba 840d a vôbec nemáme v pláne rozširovať naftové portfólio.

Bude v budúcnosti teda nejaká hybridná verzia?

Zatiaľ nemáme žiadne plány na hybridnú verziu, nakoľko platforma športového auta nie je na takúto zástavbu ideálna.

Model M850i Gran Coupe vyzerá ako hlavný konkurent Mercedesu-AMG GT53 4door, budú mať zákazníci možnosť výberu niečoho, čo sa postaví proti 63S?

Pre dvojdverové modely máme v ponuke verziu M8 a aj pre Gran Coupe pripravujeme vrcholnú motorizáciu a myslím, že auto samotné ukážeme už onedlho.

Aký je, podľa vás, najväčší rozdiel medzi zákazníkom kupujúcim sedmičku a 8 Gran Coupe?

Sedmičku si kupuje niekto, kto je zameraný primárne na komfort. Ale 8 Gran Coupe je skôr športovým autom ako sedanom. JE to auto, ktoré dáva možnosť vziať so sebou pasažierov, ale charakter auta je omnoho športovejší. Ponúka teda o niečo menej komfortu ako práve sedmička. Dozadu sa zmestia nielen deti, ale aj dospelí, aj keď nemajú toľko miesta ako práve v sedmičke.

Máte teda tri verzie karosérie, plánuje BMW niečo ako Shooting Brake?

Momentálne ostávame pri troch karosériách.

Ktorá z karosérií by mala mať najväčší úspech, ktorá by mala byť najpredávanejšia?

Z globálneho hľadiska si myslím, že najpredávanejším bude práve Gran Coupe. Zaujme ešte viac ako dvojdverové auto, lebo je stále športové a má lepšiu použiteľnosť.

Kto teda, okrem Mercedesu AMG GT 4Door sú teda hlavní konkurenti tohto auta?

Konkurenti sú všetky štvordverové autá so športovým charakterom. Takže to je, samozrejme, AMG GT 4Door, ale napríklad aj Porsche Panamera, ale tiež môže prilákať zákazníkov, ktorí majú aktuálne sedany, teda ich športové verzie a chcú niečo, čo vyzerá športovejšie, nie ako tradičný sedan.

Čo by ste vybrali ako najzásadnejšiu zmenu, najzásadnejší posun vpred oproti predchádzajúcemu Gran Coupe radu 6?

My v BMW nepokladáme šestku ako predchodcu. Je to úplne iné auto s iným charakterom. Osmička má výraznejší charakter, má športovejšie gény, je exkluzívnejšia, takže šestka nie je predchodca. Osmičku sme vyvinuli ako samostatný modelový rad.

Vydá sa BMW podobnou cestou ako Aston Martin s elektrickým Rapide?

Elektrické autá má BMW ako samostatnú sekciu, majú samostatný dizajn. Je to výsledkom úplne iných platform pre tieto modely. Aktuálne nepredpokladám, že by sme sa do niečoho takéhoto, ako Aston Martin, púšťali. Takže nie, 8 Gran Coupe elektrická nebude, pre elektromobil budeme mať úplne iný tvar karosérie.

Aké sú plány s autonómnym riadením?

Už teraz máme mnoho asistenčných prvkov v aute, sú rovnaké ako v sedmičke. V osmičkách máme tú najmodernejšiu technológiu, ale ponuka sa bude viac a viac rozširovať. Máme kompletnú ponuku nielen asistenčných prvkov a tiež komfortných prvkov.

