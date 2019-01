10 rád pre Pellegriniho, ako nepremárniť svoj posledný rok

Mnohí by si želali, aby skončila čo najskôr, iní by jej dopriali aj štvrtú šancu. No snáď každý si praje, aby tretia vláda Smeru-SD v závere svojho mandátu robila čo najmenej hlúpostí a čo najviac užitočných rozhodnutí. TREND.sk pripravil zoznam 10 tém, ktoré by mali mať miesto medzi jej najvyššími prioritami. Sú medzi nimi také, s ktorými vláda počíta a možno sa napokon zľakne, ale aj také, ktorých sa bojí už teraz, no ešte žije nádej, že na ne naberie odvahu. Dôležité bude aby, v rozhodovaní čo najviac myslela na budúcnosť krajiny a čo najmenej na seba.

02.01.2019, 04:51 | Ján Kováč | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

1. Odstrániť chaos z prípravy diaľnic Diaľničné projekty sa dnes pripravujú bez jasného plánu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) si objednáva projektovú dokumentáciu na príliš veľa úsekov, a to aj na tie, ktoré nie sú potrebné. Stojí to veľa peňazí a je to aj zbytočné, lebo štát na takú rozsiahlu výstavbu nemá dosť peňazí. Navyše to odvádza pozornosť NDS od prípravy tých najdôležitejších ciest a celkovo to spomaľuje výstavbu. Týmto spôsobom to funguje preto, že o prioritách rozhodujú politici a tí si sľubmi o diaľniciach kupujú voličov. Po výmene vlád dochádza k zmenám a k zdržaniam, preto zámery diaľničnej spoločnosti nie sú konzistentné. Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií preto tlačí na ministerstvo dopravy a NDS, aby pripravili investičný plán aj s finančným krytím a harmonogramom. Do konca roka 2018 malo ministerstvo dopravy vypracovať kritériá pre výber priorít a následne tento plán pripraviť a zverejniť. Mal by vychádzať z reálnych potrieb a z princípu hodnoty za peniaze – že štátne inštitúcie sa majú usilovať o najvyšší možný úžitok míňaných verejných financií. Plán by mal byť zároveň triezvy, opretý o reálne finančné možnosti. Lepšie a odbornejšie plánovanie môže zabrániť otrasom po každej výmene vlády a zefektívniť štátne investície do infraštruktúry. Neprehliadnite Farmári, neplačte. Konečne podnikajte!

Verejná doprava na Slovensku by mohla fungovať oveľa lepšie vzhľadom na peniaze, ktoré od štátu dostáva.



