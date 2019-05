Zbytočných 945 slov vedeniu Smeru

31.05.2019, 19:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Názor | Regionálni funkcionári Smeru sa po dlhoročnom spánku prebudili. V utorok poslali predsedníctvu strany a všetkým krajským a okresným organizáciám výzvu na odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií.

Žiadajú zvolanie mimoriadneho snemu a vyzývajú Petra Pellegriniho, aby na ňom kandidoval za predsedu. Svoju kritiku spísali do 945 slov, zbytočných slov, ktoré nič neriešia, a ani vyriešiť nemôžu.

Členovia všetkých okresných a krajských štruktúr,

vaše znepokojenie nad nepriaznivo sa vyvíjajúcim stavom verejnej mienky ostro odsudzujúcej činnosť vašej politickej strany, a zvlášť činnosť niektorých jej straníckych funkcionárov, prišlo neskoro. Neskoro pre vás i celú vašu stranu.

S tým, že pre veľkú časť verejnosti je slovo Smer synonymom nadávky, už nič nenarobíte. Na budovaní zlého mena vlastnej strany ste spolupracovali s jej vedením prakticky od jej založenia. Dvadsať rokov ste pritakávali na všetko, nechceli ste počuť kritiku, nechceli ste vidieť korupciu. Tá prerástla celý štát.

Nedivte sa, že vám dramaticky klesá počet členov ochotných aktívne sa zapájať do činnosti a aktivít strany. To, že rastie počet členov, ktorí sa hanbia priznať k členstvu vo vašej strane, je zákonité. Už sa to v spoločnosti stalo, keď tie isté pocity zažívali straníci v HZDS. Aj táto strana sa za Vladimíra Mečiara stala symbolom korupcie, mafiánskych praktík a rozkrádania tak ako Smer. HZDS sa nepoučilo, nenapravilo a preto muselo skončiť. Do minulosti ho poslali jeho voliči. Mnohí z nich sú teraz vašimi voličmi a do minulosti pošlú vašu stranu.

Vaša strana vytvorila skupinu vyvolených „našich ľudí“, ktorí mohli

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť