Ekonóm OECD: Stredná trieda sa zmenšuje, aj Slovensko čakajú problémy

Stredná trieda sa vo vyspelých ekonomikách zmenšuje, jej príjmy nestačia pokrývať náklady. Slovensko je však výnimka. Tunajšia stredná trieda patrí k najväčším spomedzi vyspelých krajín. Rovnako trpí aj najmenšími nerovnosťami. Čím sa ešte odlišuje od iných štátov, napríklad od USA, hovorí pre TREND ekonóm OECD Michael Förster, ktorý sa podieľal na novej štúdii mapujúcej situáciu o strednej triede.

Čo je hlavné zistenie o slovenskej strednej triede z novej štúdie OECD?

Je to porovnávacia štúdia, ktorá sa zameriava na rôzne krajiny. Zaujímavé na Slovensku je to, že podobne ako susediace štáty – Česká republika, Maďarsko a Rakúsko – má veľkú strednú triedu v porovnaní s ostatnými krajinami OECD. Oveľa väčšiu ako ostatné krajiny. Naša definícia strednej triedy je od 75 do 200 percent mediánového národného príjmu. (Na Slovensku celkový disponibilný ročný príjem domácnosti je od 9 439 do 25 172 eur na osobu, upravený o veľkosť domácnosti - poznámka redakcie.)

Patria do nej viac ako dve tretiny Slovákov, pričom priemer krajín OECD je 61 percent. Ba čo viac, približne 70 percent Slovákov sa považuje za strednú triedu, čo naozaj zodpovedá skutočnosti podľa príjmov. Tento fakt neplatí pri viacerých krajinách.

Slovensko vyniká tiež v inom ukazovateli. Vo všeobecnosti existuje korelácia medzi absolútnym príjmom a veľkosťou strednej triedy. To znamená, že čím väčšie je HDP na jedného obyvateľa, tým väčšia je stredná trieda. Tu však nájdeme dve výnimky. Jednou sú Spojené štáty americké, pretože tie majú jedno z najväčších HDP na jedného obyvateľa, ale veľmi malú strednú triedu, tvorí približne polovicu populácie. Druhou je Slovensko, ale aj Slovinsko či Česko, ktoré majú relatívne malé HDP na jedného obyvateľa, ale strednú triedu veľkú podobne ako severské krajiny Európy, Belgicko alebo Holandsko. Toto je veľmi zaujímavé.

Aké sú ešte iné zaujímavé zistenia?

Keď sa pozrieme na vaše výsledky, pomyslíme si, okej, čo je teda problém? Veď máte veľkú strednú triedu. No sú tu niektoré faktory, ktoré tento pekný obrázok narúšajú. Jedným z nich je dynamika. To znamená, že nie všetci tí istí ľudia zostávajú v strednej triede. Príjem ľudí sa mení a niektorí v priebehu štyroch rokov spadnú do nízkopríjmovej skupiny alebo rovno do chudoby. A na Slovensku toto riziko je vysoké, asi 10 percent ľudí je takto ohrozených. Priemer OECD je pritom 8,5 percenta.

Toto percento ohrozených ľudí je ešte vyššie v nižšej stredne príjmovej skupine (tých medzi 75 percent a 100 percentami mediánového príjmu). Konkrétne sa pohybuje na úrovni 18 percent, pričom priemer OECD je 16 percent. Existuje iba šesť krajín, kde je toto percento vyššie, na 20 percentách, a to sú krajiny ako Poľsko, Portugalsko, Lotyšsko, Grécko, Španielsko a Estónsko.

Keď sa pozrieme na dane a transfery, podľa našej štúdie „Riziká, ktoré sú podstatné" väčšina ľudí (60 percent) si myslí, že za zaplatené

