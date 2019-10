Nedostatok vlastných IT zamestnancov môžu vyriešiť Ukrajinci

24.10.2019, 10:57 | Ján Meľuch | © 2019 News and Media Holding

Problém nedostatku IT špecialistov na Slovensku a klesajúci počet študentov v tejto oblasti by mohli vyriešiť aj ukrajinskí študenti. Uviedol to prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský. ITAS s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) v Bratislave začali s ukrajinskými univerzitami spoluprácu, výsledkom ktorej je v aktuálnom akademickom roku 12 ukrajinských „itečkárov“ študujúcich na Slovensku.