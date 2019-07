Africký mor ošípaných u nás bol otázkou času. Vie napáchať miliónové škody

26.07.2019, 11:07 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Dalo sa predpokladať, že africký mor ošípaných sa na Slovensku zjaví práve na východe, buď z Maďarska alebo z Ukrajiny, tvrdí v rozhovore pre TREND predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku Andrej Imrich. Problém predstavujú voľne žijúce diviaky, no napríklad aj nezodpovedný prístup niektorých chovateľov, ktorí môžu do chlievov priniesť kontaminovanú slamu.

Rátali ste s tým, že sa na Slovensku africký mor ošípaných objaví, alebo ste verili, že sa mu vyhneme?

Bola to len otázka času, kedy to prepukne aj u nás. Predpokladali sme, že sa to udeje najskôr na východe, pretože na západnom Slovensku vytvára Dunaj akúsi prirodzenú bariéru. Očakávali sme príchod z z ukrajinskej strany alebo z Maďarska. Varovný signál sme dostali v máji, keď sa asi kilometer od maďarských hraníc našiel jeden uhynutý diviak. Napokon sa naše obavy potvrdili.

Ak sme zaznamenali prvý prípad, znamená to, že budú pribúdať aj ďalšie?

Nechcem situáciu zľahčovať, ale v oblasti, kde sa africký mor ošípaných vyskytol, sa nechová veľa ošípaných na poľnohospodárskych družstvách alebo u farmárov. Keďže je tam tam veľmi malý počet jatočných ošípaných, situácia by nemusela byť až taká dramatická. Viac budeme vedieť v piatok ráno po porade zodpovedných orgánov.

V ktorej časti Slovenska by bol africký mor najnebezpečnejší?

Juh a predovšetkým západ Slovenska. Od Rimavskej Soboty sa začínajú farmy, potom Lučenec a tak ďalej. Ak by sa dostalo ochorenie do týchto oblastí, mohol by to byť problém.

Aké hospodárske škody môže takéto ochorenie spôsobiť?

Keď sme robili prepočet na likvidáciu farmy, na ktorej je desaťtisíc ošípaných, vyšlo nám to na približne 12 až 13 miliónov eur.

