Agentúra Moody's po sedemnástich rokoch zvýšila rating Česka

Agentúra Moody's Investors Service v piatok prvýkrát za 17 rokov zlepšila svoje hodnotenie úverovej spoľahlivosti Česka.

Moody's zvýšila rating ČR ako emitenta dlhodobých záväzkov na Aa3 z A1. Ako dôvody uviedla, zlepšovanie stavu verejných financií a vládne reformy na podporu ekonomiky. Vyhliadky ratingu sú stabilné. Rating krátkodobých záväzkov agentúry potvrdila na úrovni P-1.

Moody's počíta v tomto aj v budúcom roku s pokračovaním znižovania verejného dlhu v pomere k výkonu ekonomiky, a to aj napriek zhoršeniu vyhliadok ekonomiky. Na konci roka 2020 by verejný dlh mal dosiahnuť 30,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a do roku 2023 podľa agentúry padne pod 30 percent HDP.

Hlavnými dôvodmi pokračujúceho znižovania dlhu budú primárne rozpočtové prebytky, ktoré podľa Moody's v rokoch 2019 až 2023 dosiahnu v priemere 0,4 percenta HDP, a rast ekonomiky.

Premiér Andrej Babiš označil zvýšenie ratingu za „skvelý úspech pre českú ekonomiku“. Podľa ministerky financií Aleny Schillerovej zlepšenie úverovej známky Česku ušetrí stovky miliónov korún, keďže zlacnie financovanie dlhu.