Aj na dlhopisoch sa dá zarobiť. Treba zvoliť správny mix a nepodceniť riziko

17.10.2019

Dlhopisové fondy v časoch ultra nízkych úrokov veľmi investorov nelákajú. Výnosy na dlhopisoch niektorých štátov sú už dlhšie záporne. Napriek tomu sa do nich oplatí investovať. Len treba zvoliť vhodný mix nakúpených dlhov a dúfať, že emitent bude schopný a ochotný záväzky splácať.

Najhoršia možnosť je dnes neinvestovať, zhodujú sa odborníci na investovanie s ktorými TREND hovoril. Ak investor drží peniaze na účtoch v banke, taktiež prerába. Nielen kvôli nízkym úrokom, ale aj zrýchľujúcej sa inflácii.

Analytici tvrdia, že investovať treba vždy a pravidelne. „Cieľom každého investora by malo byť nadobudnúť čo najviac podielov, teda majetku. Ak trhy klesnú, čo sa určite raz stane, je to príležitosť, ako získať tieto podiely lacnejšie,“ vysvetľuje Radoslav Kasík, investičný riaditeľ Finax základnú poučku investora. Lenže realita je niekedy zložitejšia, keďže do investovania vstupujú aj emócie.

Štátne dlhopisy vedia zarobiť

Hoci výnosy na niektorých štátnych dlhopisoch sú záporne, investovanie do dlhopisov netreba zatracovať. Ak si človek správne nakombinuje korporátne aj štátne dlhopisy, môže byť v pluse. Navyše ak k nim pridá realitné či indexové fondy môže dosiahnuť celkom slušné ročné výnosy aj v dobe ultra nízkych úrokov.

Nie je úplne pravidlom, že všetky štátne dlhopisy investorom prerábajú. Nemecké 10-ročné bondy majú síce záporný výnos, ale napríklad britské či americké dlhopisy majú stále kladné výnosy.

„Dlhopisy majú veľmi silný rok. Ceny slušne poskočili v dôsledku znižovania úrokov v USA a opätovného uvoľnenia politiky Európskej centrálnej banky i Bank of Japan. Tie priniesli nové stimuly v podobe kvantitatívneho uvoľňovania a iných nástrojov,“vysvetľuje R. Kasík.

