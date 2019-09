Ak Johnson odmietne odložiť brexit, hrozí mu väzenie, tvrdí britský prokurátor

07.09.2019, 20:00 | TASR

Britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi by hrozilo väzenie, ak by neuposlúchol prípadný súdny príkaz na odloženie brexitu. Uviedol to v sobotu bývalý vysokopostavený britský prokurátor Lord MacDonald, ktorého citovala televízia Sky News.