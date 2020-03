Ak reťazce nemajú teplomery, pýtajte sa zamestnancov, odporúča Matovič

26.03.2020, 15:17 | TASR

Ak obchodné reťazce nemajú bezkontaktné teplomery, mohli by sa obrátiť aj na zamestnancov. Obchodníkom to ako jedno z riešení odporučil vo štvrtok na brífingu premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na to, že obchod sa sťažuje na problémy so získaním teplomerov. Obchodníci by od budúceho týždňa mali povinne merať zákazníkom teplotu.