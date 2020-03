Ak sa nepridajú, vytvoríme koalíciu aj bez Kisku, vyhlásil Matovič

04.03.2020, 18:05 | TASR

OĽaNO je pripravené vytvoriť koalíciu len so SaS a Sme rodina, ak by sa predsedníctvo strany Za ľudí rozhodlo nevstúpiť do štvorkoalície s týmito stranami. Po stredajšom rokovaní s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom to povedal líder OĽaNO Igor Matovič.