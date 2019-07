Ak USA zaútočia na Irán, Izrael bude do pol hodiny zničený, varuje iránska vláda

03.07.2019, 08:24 | Jaroslav Fabok

Predseda Národnej komisie pre bezpečnosť a zahraničnú politiku iránskeho parlamentu Mojtaba Zoulnour nedávno vydal zásadné vyhlásenie. Tvrdí v ňom, že v prípade vojenského útoku Spojených štátov na iránske územie, Irán zničí Izrael do pol hodiny. Správu priniesol izraelský denník The Times of Izrael.