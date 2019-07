Ak vodič nezaplatí pokutu, možno príde o doklady a evidenčné číslo

08.07.2019, 08:26 | TASR

Majitelia áut by po novom mohli prísť o doklady a evidenčné číslo vozidla (EČV) pre nezaplatené pokuty. Policajti by ich mohli priamo na ceste zadržať v prípade, že majiteľ vozidla nezaplatil pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti. V novele zákona o cestnej premávke to navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR.