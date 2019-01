Vypočítali, aká časť z príjmovej nerovnosti je naozaj nespravodlivá

23.01.2019, 16:00 | Michal Lehuta | © 2019 News and Media Holding

Graf týždňa | Sused zjavne zarába viac. Určite si to nezaslúži. Asi taký je bežný myšlienkový pochod závistlivých Slovákov a Sloveniek. Ten sa potom odráža aj na voľbe rôznych populistov, ktorí príjmovú či majetkovú nerovnosť zneužívajú na lacné získavanie hlasov. Nie všetka príjmová nerovnosť je však nespravodlivá. Na čísla sa pozrel tím zložený z dvoch nemeckých a jedného britsko-amerického ekonóma. O výsledkoch svojej štúdie viacerých krajín vrátane Slovenska napísali ešte vlani na portáli voxeu.org.

Aj významný ľavicovo-liberálny filozof John Rawls hovoril, že nejaká nerovnosť medzi ľuďmi existovať musí, napríklad preto, aby ich motivovala vytvárať hodnoty. Ak by sa sto percent príjmov prerozdeľovalo tak, aby mal vo výsledku každý rovnako, nemal by nikto osobnú motiváciu pracovať a zarábať. A horšie by sa nakoniec mali aj tí najchudobnejší, pretože by im nebolo veľmi čo prerozdeľovať.

Jedným z prvých vedcov, ktorí začali rozlišovať medzi časťou príjmov, ktoré jednotlivcovi plynú vďaka náhode či iným faktorom, o ktoré sa nijako nezaslúžil, a časti, ktorá reprezentuje jeho vlastné úsilie a zásluhy, bol politický vedec a ekonóm John Roemer pôsobiaci na Yaleovej univerzite.

Neprehliadnite Roboty nespôsobia veľkú nezamestnanosť, no prehĺbia nerovnosť medzi ľuďmi

Nové miesta sa podľa ekonóma vytvoria v sektore služieb, aj keď si ich zatiaľ...

Roboty nespôsobia veľkú nezamestnanosť, no prehĺbia nerovnosť medzi ľuďmi Chudoba je u nás na ústupe. Ohrozuje najmä nezamestnaných a rodiny s deťmi

Slovensko tak už dosiahlo cieľ zníženia podielu ľudí ohrozených chudobou alebo...

Práve jeho teóriu si zobrali za základ Paul Hufe, Ravi Kanbur a Andreas Peichl vo svojom aktuálnom hodnotení nerovnosti. Za „nespravodlivé“ tak považujú faktory ako farba pokožky, pohlavie či bohatstvo rodičov, o ktoré sa ich deti nijako nezaslúžili. V prvom kroku odhadli, koľko z nerovnosti je týmto spôsobom neférovej, teda napríklad kvôli tomu, či sa niekto narodí ako muž alebo žena, vzdelaným alebo nevzdelaným rodičom.

Okrem tejto nerovnosti však do svojej analýzy pridali aj základnú solidaritu s najchudobnejšími. Ani výraznú

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť