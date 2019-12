Akcia Tunel a 6-miliónové dotácie rozdali za štyri minúty: Najdôležitejšie správy dňa

16.12.2019, 18:00 | TREND.sk | TASR

Nová Cvernovka

Developer Finep má v rukách stavebné povolenie od mestskej časti Ružinov na projekt známy pod názvom Nová Cvernovka Century Residence, ktorý predstavuje rozšírenie Jégého aleje o vyše 500 bytov a apartmánov. Proti výstavbe je starosta Martin Chren aj obyvatelia podpísaní v petícii. Nič to nemení na tom, že v lokalite sa čoskoro začne stavať, spustený bol už aj predaj bytov.

Akcia Tunel

Národná kriminálna agentúra (NAKA) od rána zasahuje v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Vykonáva zaisťovaciu akciu s názvom „Tunel“, ktorá sa týka výstavby diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové. Policajné autá sú aj v centrále Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Spoločnosť Dúha policajnej razii nerozumie a považuje ju za účelovú, píše vo svojom stanovisku. Trestné oznámenie v súvislosti s podozreniami z prostredia stavby tunela podala policajtom sama. Polícia zatiaľ neupresnila, prečo presne zasahuje v stavebnej firme.

Dotácie na elektromobily

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v pondelok spustila opakovanú registráciu žiadateľov o dotáciu na nákup elektromobilov. Problémy z minulého týždňa, keď po krátkom čase skolaboval server, sa nezopakovali a šesť miliónov eur vyčlenených na dotácie sa minulo za necelé štyri minúty. Peniaze po splnení ďalších podmienok dostane 668 žiadateľov, ktorí požiadali o dotáciu na 786 automobilov. Ministerstvo hospodárstva SR vo štvrtok anulovalo pre technické problémy všetky predchádzajúce registrácie a zvýšilo pre veľký záujem sumu určenú na dotácie z piatich na šesť miliónov eur.

Kočner a Tomanová

Marián Kočner, ktorý je aktuálne stíhaný v niekoľkých kauzách, mal v minulosti navštíviť úrad Komisára pre deti. M. Kočner sa mal v tejto súvislosti stretnúť aj s Vierou Tomanovou, ktorá pôsobí ako komisárka pre deti. Stretnutia mali byť v období, keď sa na verejnosti riešila kauza týkajúca sa strediska Čistý deň.

Odsúdený Rostas

Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku odsúdil šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Dostal peňažný trest vo výške 4-tisíc eur, prípadne náhradný trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov, keby nebol schopný zaplatiť. Rozsudok nie je právoplatný.

Príprava na plynovú krízu

Slovensko je pripravené na možné zastavenie dodávok ruského zemného plynu od začiatku budúceho roka. Zásobníky sú naplnené na 95 percent, čo by malo stačiť približne na tri mesiace. Povedal to v pondelok po rokovaní plynárenských spoločností s Ministerstvom hospodárstva SR šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Rokovania Ruska a Ukrajiny o novej desaťročnej zmluve na dodávku a tranzit plynu pokračujú, no zatiaľ nie je isté, či krajiny nový kontrakt uzatvoria ešte v tomto roku.

Takmer miliarda pre banku

Talianska vláda schválila 900 miliónov eur na záchranu družstevnej Banca Popolare di Bari. Banka minulý týždeň uviedla, že potrebuje okamžitú injekciu vo výške až jednej miliardy eur. Problémy jej spôsobili rastúce straty zo zlyhaných úverov po oslabení talianskej ekonomiky, ktoré tvrdo zasiahli najmä domáci región banky v okolí Bari na juhu krajiny.