Akcie na vrchole? Americkí manažéri sa ich zbavujú ako pred krízou

02.10.2019, 10:15 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Vrcholní predstavitelia veľkých amerických firiem sa vo veľkom zbavujú akcií vlastných spoločností. Patria do skupiny takzvaných firemných insiderov, ktorí často disponujú neverejnými informáciami o firme. Momentálne svoje akcie predávajú najviac za posledné dve desaťročia, pretože cítia obavy, že akciový trh má to najlepšie už za sebou. To znepokojuje ostatných investorov.