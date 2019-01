Aké by boli najlepšie lietadlá? Vláda riešila národného dopravcu

23.01.2019, 13:07 | TASR

Národný letecký dopravca by mal v prípade zriadenia fungovať na trhovom princípe v plnom vlastníctve alebo s podielom štátu a mal by byť akciovou spoločnosťou. V prvých piatich rokoch od založenia spoločnosti sa odhaduje celková finančná náročnosť investície v prípade nákupu lietadiel na takmer 175 miliónov eur a v prípade prenájmu na viac ako 127 miliónov eur. Uvádza sa to v informácii o vytvorení podmienok na zriadenie národného leteckého dopravcu, ktorá prezentuje výsledky analýzy.