22-ročný mladík učí autá vidieť. Z jeho firmy môže byť miliardový „jednorožec“

07.08.2019, 10:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Už na škole si so svojím kamarátom Alexandr Wang zapisoval nápady, ktoré by chcel v dospelosti zrealizovať. Keď bol na strednej, začal programovať. To mu išlo tak, že už vtedy dostával pracovné ponuky. Onedlho ale založil startup, ktorý pomáha nielen autonómnym vozidlám rozoznávať okolie. Hodnota jeho firmy by mohla dosiahnuť miliardu dolárov.