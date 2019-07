Ako dlho trvá zarobiť svoj prvý milión?

13.07.2019, 12:25 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Sto najbohatších ľudí sveta vlastní kombinovaný majetok v hodnote viac ako dva bilióny euro. Avšak predtým, ako sa naučili chodiť, sa museli naučiť štvornožkovať. Kedy zarobili svoj prvý milión?

Zo sto najbohatších ľudí je veľká väčšina tých, čo svoje peniaze zarobili vlastnými silami, uvádza Slotsia. Štartovacím mostíkom k ďalšiemu bohatstvu sa stalo zarobenie prvého milióna. Priemerný vek, kedy sa im to podarilo, bolo 36 rokov.

Väčšina zarobila svoje peniaze podnikaním. Priemerný vek, keď s ním začali, bol 27 rokov. Až štvrtina zarobila svoj prvý milión do piatich rokov. V priemere sa im to podarilo v ôsmich rokoch. No s každým ďalším rokom podnikania sa šanca zarobiť milión znižuje.

Sektormi s najrýchlejšími zárobkami sú telekomunikácie a technológie, tam sa im to podarilo za menej ako päť rokov. Na druhej strane spektra stoja výroba a stavebníctvo, kde zarobiť milión je otázkou viac ako 15 rokov.

Najbohatší človek na svete - vlastník spoločnosti Amazon Jeff Bezos, sa k svojmu prvému miliónu dostal za tri roky. Billovi Gatesovi to trvalo síce šesť rokov, no dosiahol ho ešte pred tridsiatkou. Finančný mág Warren Buffett ho mal zarobený tiež okolo tridsiatky.

Z najbohatších mužov sveta milión najrýchlejšie zarobil Jack Ma, vlastník čínskej Alibaby, keď sa mu to podarilo za menej ako rok. Rok to trvalo Larrymu Pageovi a Sergeyovi Brinovi – zakladateľom spoločnosti Google. Mark Zuckerberg zarobil svoj prvý milión do dvoch rokov.

Infografika na stránkach Slotsia.com.