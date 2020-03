Ako kríza pomôže Nemecku dobyť Európu

31.03.2020, 11:00 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Názor | „Čo ťa nezabije to ťa posilní,“ hovorieval Friedrich Nietzsche, nevedomý tvorca nemeckého nacionalizmu. Jeho ideál nadčloveka viedol nepriamo k dvom svetovým vojnám. No bol to až model nemeckého štátneho kapitalizmu po druhej svetovej vojne, ktorý spravil z krajiny európsku veľmoc. V súčasnosti má Nemecko šancu a schopnosti svoju rolu ešte viac posilniť, a to na úkor zvyšku Európy.