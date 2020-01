Ako rýchlo sa bude šíriť čínsky vírus? Vedci majú prvé odhady

25.01.2020, 14:20 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Epidémia nového vírusu s pracovným názvom 2019-nCoV naberá na sile. Počet oficiálne infikovaných presiahol tisícku a počet úmrtí začína rásť v desiatkach. Nielen obyvatelia Wuhanu ostávajú vystrašení, ale na situáciu zareagovali aj globálne finančné trhy. Kľúčovou otázkou je, ako rýchlo sa bude vírus šíriť. Objavujú sa prvé štúdie so snahou predpovedia rozšírenia epidémie.

Vírus podobný nachladnutiu sa objavil v Číne už v decembri minulého roka, no až minulý týždeň dosiahol dramatický nárast. Čínske úrady reagovali cestovnými obmedzeniami pre vyše 40 miliónov občanov. Vedci sa však začínajú obávať, že vírus je nákazlivejší, ako sa pôvodne predpokladalo.

Jeden z nich, Guan Yi – virológ, ktorý pomáhal pri epidémii SARS – prejavuje svoje obavy: „Väčšina predchádzajúcich epidémii bola kontrolovateľná, avšak v tomto prípade som zhrozený.“

Jeho konzervatívny odhad hovorí o 10-násobne väčšom rozšírení ako v prípade SARS.

SARS-om alebo syndrómom náhleho zlyhania dýchania sa v rokoch 2003 až 2004 nakazilo vyše 8-tisíc ľudí v takmer 30 krajinách sveta. Zomrelo naň 774 nakazených, čo znamená vysokú úmrtnosť takmer desať percent. Genetický reťazec 2019-nCoV sa so SARS zhoduje až v 80 percentách štruktúry.

Wuhan Zdroj: Getty Images

Vírus SARS je príbuzný chrípke, avšak s oveľa ťažším priebehom. Zablokuje proteíny na povrchu pľúcnych buniek, pričom sa dostane hlbšie ako vírus bežného nachladnutia. Spôsobí silný zápal pľúc s vysokou úmrtnosťou.

Ešte vyššiu úmrtnosť ako SARS má MERS, koronavírus pochádzajúci z Blízkeho východu. V roku 2012 sa ním nakazili viac ako dve tisícky ľudí, z ktorých zomrelo až 858. Úmrtnosť s ním súvisiaca bola dovtedy nepredstaviteľných 30 percent.

MERS a SARS sa podobne ako nový vírus 2019-nCoV šíria okrem zvierat aj z človeka na človeka, najmä pomocou „superroznášačov“. To sú jednotlivci, ktorí nakazili vysoký počet ostatných. Slávnym príkladom je obchodník, ktorý priniesol MERS do Južnej Kórey a nakazil ním 186 ľudí. Hlavnou otázkou v súčasnosti ostáva, koľko ľudí dokáže chorý jednotlivec nakaziť.

Šírenie nákazy sa meria pomocou parametra R0 – základného reprodukčného čísla. Pokiaľ je menšie ako jedna, nákaza vymrie sama, pokiaľ je väčšie, nákaza sa rozširuje. Čím vyššie číslo, tým sa nákaza šíri rýchlejšie. SARS má podľa odhadov hodnotu R0 v pásme 2-5, čo znamená, že infikovaný človek nákazí zhruba dvoch až piatich ďalších ľudí.

Wuhan Zdroj: Getty Images

200-tisíc nakazených do 14 dní

Pri náraste chorobnosti začali epidemiológovia po celom svete predpovedať ďalší vývoj epidémie. Jednými z nich sú vedci z Lancaster University, ktorí prišli s pomerne pesimistickými výsledkami.

Na základe dát chorobnosti medzi 1. až 21. januárom vytvorili model, podľa ktorého je R0 približne 3,6. Ďalej predpokladajú, že iba 5,1 percenta infekcií bolo priznaných, takže veľa z nich nemá žiadne akútne príznaky. Na rozdiel od SARS chorí nemusia mať zvýšenú teplotu ani zápal nosohltana.

Vedci z týchto dát vypočítali, že ak by sa epidémia vyvíjala bez obmedzenia jej prenosu, do štvrtého februára by dosiahla takmer 200-tisíc nakazených. To by pri odhadovanej mortalite tri percentá spôsobilo tisíce úmrtí.

Vývoj vírusuZdroj: Reuters

Výsledkom štúdie je, že kontrola tohto patogénu môže byť ťažšia ako v prípade SASR alebo MERS. Vedci však dodávajú, že tieto výsledky sú závislé od vstupných parametrov, ktoré podliehajú neistote.

Ostatné štúdie sú menej skeptické, keď napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje R0 v pásme 1,4 - 2,5 a Harvard University v pásme 2,0 – 3,3. Predbežné odhady naznačujú, že WHO môže byť vo svojich predpovediach až príliš optimistická.

Americká vláda na ďalšie rozšírenie vírusu nečaká a rozhodla sa svojich občanov z oblasti evakuovať. Podľa Wall Street Journal by malo ísť asi o tisíc Američanov.

Čínska vláda medzitým zakázala premávku automobilov v meste Wuhan a rozhodla sa, že postaví druhú nemocnicu s 1 300 lôžkami v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.

Wuhan Zdroj: Getty Images

Trhy reagujú

Vedecké štúdie a posledné opatrenia naznačujú ďalšiu eskaláciu epidémie. Na zhoršenú predpoveď reagovali už v piatok finančné trhy.

Americké akciové trhy poklesli zo svojich rekordov, keď index S&P500 zaznamenal v piatok najhorší deň od októbra. Jeho pokles o 0,9 percenta však nie je zatiaľ dramatický. Americké akcie zaznamenali najhorší týždeň od augusta. Čínske akcie sú na tom o poznanie horšie, keď hlavný šanghajský index poklesol v piatok o 2,75 percenta.

Najhorším následkom z rozširovaniu vírusu na finančných trhoch čelí ropa. Ešte pred dvoma týždňami sa cena ropy Brent obchodovala nad úrovňou 70 dolárov, no v piatok poklesla už k úrovni 60 dolárov. Obchodníci sa obávajú o pokračovanie cestovných reštrikcií, čo by znížilo dopyt po nej.

Podľa odborníkov budú najbližšie dva dni kľúčové.