Ako sa Soros stal nepriateľom Európy

19.02.2019, 09:59 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Keď hovoríme o šírení klamstiev, koľko si myslíte, že na svete žije Židov? Až štvrtina Maďarov vlani v prieskume televízie CNN odpovedala, že je ich viac než 20 percent. Podľa tejto logiky by ich na svete muselo žiť 1,5 miliardy. V skutočnosti sa ich počet odhaduje na 15 miliónov, čo je asi 0,2 percenta svetovej populácie.

Štyria z desiatich Maďarov sú zároveň presvedčení, že Židia majú príliš veľký vplyv v biznise a ťahajú pomyselné nitky, kam sa uberá globálna spoločnosť. Dokonca si myslia, že Židia ovplyvňujú aj to, čo novinári píšu. Pozitívny názor na Židov má 21 percent Maďarov, negatívny približne rovnaký počet. Maďari sú tak jediní, u ktorých pomer ľudí zmýšľajúcich o Židoch negatívne zodpovedá pomeru tých, čo na nich naopak majú pozitívny názor.

Naši susedia patria medzi najväčších antisemitov v Európe a nárast tohto trendu evidujú od roku 2010, keď sa moci chopil maďarský premiér Viktor Orbán. K nej mu nepriamo dopomohol židovský finančník či filantrop George Soros, z ktorého urobil dokonalého strašiaka.

Neprehliadnite O čo naozaj ide Georgeovi Sorosovi

Konšpirátori dokážu do jednej osoby naprojektovať všetky svoje obavy o svet. Keby...

O čo naozaj ide Georgeovi Sorosovi Fico definitívne stratil súdnosť, keď straší Sorosom. Je načase dať ho do obrazu

Názor | Predseda vlády a Smeru-SD sa za jeden týždeň z európskeho jadra posunul na...

Na rozdiel od Roberta Fica, V. Orbán do vytvorenia postavy G. Sorosa ako nepriateľa Maďarov investoval okrem rečí aj desiatky miliónov eur. Len v roku 2017 to bolo 40 miliónov eur. „To je asi toľko, čo sme v Nadácii otvorenej spoločnosti v Bratislave minuli na programy za roky jej samostatnej existencie od 1992 do roku 2013,“ vysvetľuje šéf nadácie Ján Orlovský.

Vlani v protisorosovej propagande Fidesz pokračoval bilbordovou kampaňou Stop Soros, kde ho maďarská vláda obviňuje, že chce Maďarsko zaplaviť imigrantmi. Reklama bola aj v televízii, v novinách, rádiu a na internete. Všetko to boli peniaze zo štátneho rozpočtu,

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť