Ako sa žije pred bránami do Tatier a prečo musí mať cukráreň deväť umývadiel

17.12.2019, 07:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Na to, že vchádzate do jedného z najmenej rozvinutých okresov vás neupozorní žiaden nápis s výkričníkom. Prázdna štvorprúdová križovatka po zjazde z diaľnice však potvrdila, že na severovýchod od Popradu sa veľa ľudí neženie.

Z Popradu do Kežmarku je to asi 15 kilometrov. Okres s druhou najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku začína tabuľou obce Veľká Lomnica. Ešte pred prvým domom je odbočka, ktorá ústi do miestnej rómskej osady. Býva tam zhruba dvetisíc ľudí, vo zvyšku obce žije vyše tritisíc obyvateľov.

Na jej okraji stojí niekoľko miestnych osadníkov. Tlačia sa na jednej kope s vedrami v ruke. Chcú si nabrať pitnú vodu z jedinej studne, ktorú tu majú. Dážď urobil z prašnej cesty bahnistú rieku. „Ďaleko do osady nepôjdeme, nemáte na to obuv,“ hovorí člen rómskej občianskej hliadky Emil Pišta pri pohľade na naše biele topánky.

Návšteva osady nie je náhodná. Na jej obyvateľov a na mnohé iné v kežmarskom okrese sa pri pive hádže vina za to, že je tam nezamestnanosť, ktorá kolísa na hranici 15 percent. Reportér TRENDU sa preto vybral priamo do okresu, aby zistil, ako to vidia miestni obyvatelia, starostovia a primátor Kežmarku.

Veľká Lomnica, osadaZdroj: Iveta Vaculová

Mäso nad zlato

Na námestí v Kežmarku nie je rušno napriek tomu, že

