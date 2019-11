Ako vyfajčiť 40 cigariet denne. Indickú metropolu sužuje extrémny smog

05.11.2019, 08:24 | TASR | tba

Indické hlavné mesto Naí Dillí trpí extrémnym smogom. Merania znečistenia vzduchu dosiahli v nedeľu najvyššie možné hodnoty. Situácia obmedzila chod mesta či bežný život obyvateľov.

Predstavitelia miestnej samosprávy v Naí Dillí pristúpili v pondelok k obmedzeniu používania osobných automobilov v súvislosti s extrémne znečisteným ovzduším, ktoré spôsobuje problémy miestnym obyvateľom. Informovala agentúra AP.

Situácia v meste so smogom je natoľko vážna, že pre obyvateľov znečistenie predstavuje takú hrozbu, ako keby vyfajčili až 40 cigariet denne. Do škôl bolo rozdistribuovaných viac ako 50-tisíc masiek a všetky stavebné práce v meste boli zastavené. Letecké spoločnosti museli odkloniť svoje lety do mesta, pretože viditeľnosť bola kvôli smogu nízka, informuje portál BBC.

Na základe nariadenia nesmú autá s nepárnym číslom na poznávacej značke jazdiť v nepárne dni a naopak, vozidlá s párnym číslom majú zákaz jazdy v párne dni. Predstavitelia samosprávy na margo nariadenia uviedli, že počas dvoch týždňov jeho platnosti bude každý deň na cestách hlavného mesta Indie o 1,2 milióna registrovaných osobných automobilov menej.

Naí Dillí je jedným z najviac znečistených miest na svete, pričom mimoriadne nebezpečné úrovne znečistenia vzduchu sú tam bežné najmä v období od októbra do februára. Úrady už v tejto súvislosti v metropole vyhlásili stav zdravotnej núdze a prikázali uzatvorenie škôl.