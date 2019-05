Znásilnené čísla: Ako vyrábať štatistiku, ktorá nikomu nepomáha

15.05.2019 | Jozef Tvardzík

Kariéra v štatistike neznie príliš lákavo, zrejme z vás hviezdu nespraví. Hoci sú výnimky, ako Švéd Hans Rosling, ktorý zo štatistiky a dát spravil záživný a zaujímavý odbor. Jeho prednášky a vizualizácie pripomínali živé komentovanie hokejového zápasu, pretože na pohľad nudným témam vdýchol dynamiku a nadšenie. K jeho sláve sa najviac približuje britský štatistik David Spiegelhalter so svojou knihou The Art of Statistics.