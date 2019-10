Ako zachrániť kaštieľ? Pri Piešťanoch to skúsia pomocou štýlových bankoviek

04.10.2019, 20:30 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Veci, na ktoré nestačí štát, často za svoje peniaze vezmú do rúk odhodlaní súkromníci. To je aj príbeh Róberta Vydru, povolaním právnika, ktorý však má obrovskú vášeň pre historickú architektúru. Pred troma rokmi sa rozhodol, že pred úplným rozpadnutím zachráni kaštieľ v Moravanoch nad Váhom. Cestu, ako to robiť, ukazuje aj ďalším.