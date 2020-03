Alza začne predávať domáci test na koronavírus. Má však svoje nedostatky

17.03.2020, 21:00 | Veronika Rajničová | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Núdzový stav vyhlásený v dôsledku šíriaceho sa nového koronavírusu mení okrem iného aj nákupné správanie ľudí. Zásobujú sa nielen hygienickými potrebami, ale aj zariadeniami uľahčujúcimi prácu z domu a zábavnými systémami. Predaje v niektorých segmentoch internetových obchodov Mall a Alza stúpli o stovky percent. Mení sa aj ponuka predajcov. Do e-shopu so zeleným mimozemšťanom pribudol test na koronavírus.

E-shop Alza hovorí o obrovskom nápore objednávok. Obrat firmy pri medziročnom porovnaní stúpol na Slovensku a v Česku o viac ako 70 percent, v Maďarsku o viac ako sto percent, v Rakúsku o vyše tristo percent. Krátko po skončení najväčších nákupných sviatkov v decembri sa spoločnosť opäť musí obracať.

„Na vzniknutú situáciu sa snažíme pružne reagovať, priebežne posilňujeme personál a neustále dopĺňame skladové zásoby,“ hovorí obchodný riaditeľ Alza.cz Petr Bena.

Alza do ponuky pridala domáci test na koronavírus

Tržby tohto českého predajcu pravdepodobne ešte pomôže zvýšiť novinka v ich ponuke zo segmentu diagnostických prístrojov.

Zalistovaný majú ambulantný test na nový koronavírus Covid-19 určený na domáce použitie od čínskej spoločnosti Superbio. Táto firma sa už niekoľko rokov zaoberá výrobou a predajom rôznych testov a zdravotníckych pomôcok.

Test funguje na systéme detegovania protilátok IgM a IgG v ľudskej plazme alebo krvi. Sú to protilátky, ktoré telo produkuje práve pri nákaze spomenutým vírusom. Presnejšie, fungujú na princípe reakcie koloidného zlata s týmito protilátkami.

Test nepatrí medzi úplne presné, môže iba naznačiť, že ochorenie je alebo bolo prítomné v tele testovaného.

V praxi ide o drobnú plastovú placku na ktorú sa nanesie kvapka krvi a už do troch minút sa má graficky zobraziť výsledok. Je to podobné ako napríklad pri domácich tehotenských testoch. Set od Superbio má infekciu odhaliť od 0 do 7 dňoch od infikovania.

Výrobca ale upozorňuje, že nejde o odborný a 100-percentne presný test. Po zistení pozitívneho nálezu radí okamžite kontaktovať lekára a urobiť si ešte riadny test. Inak povedané, negatívny výsledok nemusí znamenať, že nie ste infikovaní. Ale pozitívny naopak môže odľahčiť testovacie inštitúcie, ktoré robia stovky testov s negatívnym výsledkom a môže oveľa skôr odhaliť infikovaného.

Alza zatiaľ nemá stanovený dátum začiatku predaja a ani cenu. Výrobca na svojom webe tento set predáva za 30 eur. Český predajca informuje, že produkt je v procese certifikácie IVD (diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro) so snahou o udelenie výnimky na zrýchlené uvedenie na trh.

Opýtali sme sa zástupcov Alzy na to, či už majú tento test naskladnený a kedy odhadujú začiatok predaja. Rovnako sme oslovili aj odborníka z oblasti klinickej mikrobiológie, ako presné bývajú takéto testy a či môžu mať pozitívny dopad na systém odhaľovania nákazy. Po obdržaní odpovedí budeme článok aktualizovať.

Mall ide bez problémov

Výdajná sieť internetového predajcu Mall.sk zatiaľ funguje bez obmedzenia, zákazníci si môžu tovar vyzdvihnúť aj na výdajných miestach. V záujme ochrany zdravia a eliminácie ďalšieho šírenia vírusu sa však snažia obmedziť priamy kontakt zamestnancov so zákazníkmi.

„Všade, kde je to možné, sme vysunuli výdajné stoly ku vchodovým dverám, aby zákazníci nemuseli vstupovať do predajne. Naši zamestnanci na výdajniach majú k dispozícii všetky potrebné ochranné pomôcky: rukavice, ochranné okuliare a od dnešného dňa aj respirátory, pričom na zabezpečení ďalších stále pracujeme. Zároveň sme zaviedli obmedzenia týkajúce sa platieb priamo na pobočke. Aktuálne je na Mall.sk možné zaplatiť za tovar len bezhotovostne pri objednávaní,“ uviedla hovorkyňa Pavla Hobíková.

Pre deti aj pre zábavu

E-shop Mall do svojej ponuky zaradil nové položky trvanlivých potravín. „Tieto produkty predávame v kartónoch, keďže nie je v našich silách ich predávať jednotlivo. Napriek tomu je o ne veľký záujem, aktuálne patrí sortiment trvanlivých potravín k najhľadanejším na webe,“ približuje P. Hobíková.

Celý segment Alza pre firmy vyskočil o 66 percent. Spotrebitelia sa zaujímajú o notebooky a monitory, ktorých predaj medziročne stúpol o viac ako sto percent, tlačiarní, počítačových komponentov a príslušenstva, kde je nárast o viac ako 60 percent a kancelárskych potrieb.

Drogistický tovar a potreby pre psov a mačky zaznamenali v Alze historicky najsilnejší týždeň. Potreby pre najmenších (detské plienky a detská výživa), výrobky na pranie alebo dezinfekčné prostriedky medziročne rástli o viac ako dvesto percent.

Významný nárast firma zaznamenala aj v oblasti trávenia voľného času. Zákazníci vo veľkom nakupujú elektrobicykle, kolobežky, bežecké pásy aj cyklistické trenažéry. Z ľudí v „domácom väzení“ sa tiež stali knihomoli. Predaj papierových a elektronických kníh narástol o vyše 95 percent.

Hry a herné konzoly, stavebnice a doskové hry narástli viac ako trojnásobne. Keďže viacerí sa snažia ušiť si vlastné rúška, narástli predaje šijacích strojov o viac než 300 percent. Čističky vzduchu, domáce pekárne a mrazničky vykázali zhodne nárasty viac ako 700 percent.

Aj Mall pozoroval v posledných dňoch nárast v sortimente rýchloobrátkového tovaru, ako sú drogéria a trvanlivé potraviny. Predaje sú v tomto segmente o 200 percent vyššie ako v minulom roku.

Vo veľkom pribúdajú objednávky detskej výživy a plienok, tiež predaje vitamínových doplnkov a produktov na posilnenie imunity. K najhľadanejším výrobkom stále patria teplomery, ktorých predaj vzrástol o tisíc percent.

„Už tretí týždeň sledujeme rastúce predaje krmív pre psov a mačky, v týchto dňoch sa predáva o tristo percent viac ako je bežné,“ dodáva hovorkyňa. Podobne ako u Alzy chcú zákazníci aj vybavenie na prácu z domu. Záujem o notebooky stúpa tiež, nie je však tak dramatický ako u príslušenstva.

Od pondelka dňa rástli predaje herných konzol, Xbox a PlayStation. Darilo sa aj predajom domácich pekární a ručných a automatických vákuovacích prístrojov, ktoré udržia potraviny dlhšie čerstvé.

Ako sú na tom dodávatelia

Internetový obchod Alza podnikol preventívne kroky už na začiatku roka. „V kontexte narušenia výrobného reťazca a očakávaného výpadku dodávok v priebehu druhého kvartálu, sme v januári a februári navýšili skladové zásoby o viac ako 60 percent, " potvrdzuje P. Bena.

„S dodávateľmi komunikujeme niekoľkokrát denne a ak je možnosť, tak objednávame tovar vo väčších objemoch do zásoby. Obmedzenie dodávok nám zatiaľ avizovalo niekoľko dodávateľov. Ich skladové zásoby sa zmenšujú a informovali nás, že dôjde k oneskoreniu dodávok. Vo všeobecnosti sa dostupnosť odvíja od sortimentu a miery závislosti na čínskych alebo napríklad talianskych komponentoch,“ vysvetľuje P. Hobíková z Mall.

Problém v Mall sa týka predovšetkým sezónneho tovaru, ako je napríklad záhradný nábytok a technika alebo outdoorové vybavenie, ako sú stany a spacie vaky. Zatiaľ však ide o ojedinelé prípady a neznamenajú podľa slov hovorkyne žiadny zásadný problém.

Ďalšou kategóriou sú knihy. V druhej polovici mesiaca očakávali novinky, viac ako polovica z nich sa však tlačí v Číne alebo sa z Číny dováža aspoň papier.

Podvodné e-shopy

V súvislosti s koronavírusom sa objavuje čoraz viac podvodných online predajcov, ktorí ponúkajú napríklad ochranné rúška alebo dezinfekčné prípravky – najviac žiadaný a nedostatkový tovar v týchto dňoch. Od ľudí tak získajú peniaze, ale tovar im nedoručia.

Ostražitý by mal byť človek najmä pri obchodníkoch, ktorí neuvádzajú kontaktné údaje, majú až podozrivo nízke ceny, prípadne majú nezabezpečený web. Často tiež ide o zahraničné (alebo dokonca neexistujúce subjekty), ku ktorým na internete chýbajú akékoľvek hodnotenia či referencie.

„Ak klient zistí, že poskytol svoje údaje z platobnej karty falošnému obchodníkovi, je potrebné bezodkladne kontaktovať svoju banku a okamžite zablokovať kartu. Následne je potrebné podať reklamáciu a nahlásiť podvodné transakcie, ktoré sú prešetrené a odškodnené, ak sú preukázané ako opodstatnené,“ radí hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Ak si klient objedná tovar cez e-shop a ten mu nie je doručený, môže podať v banke žiadosť o sprostredkovanie vrátenia financií za nedodaný tovar. Ak by sa preukázalo, že sa obchodník obohatil neprávom, klient sa vie k svojim peniazom dostať späť.

Banka pri reklamácii bude potrebovať dokumentáciu a informácie o transakcii. Kartové spoločnosti umožňujú bankám za klienta vysporiadať nedoručenie tovaru a sprocesovať tak spätné zúčtovanie platby. Ak banka prešetrením situácie zistí oprávnenosť reklamácie, klientovi sú peniaze vrátené na účet.