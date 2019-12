Amazon získal zadarmo cenné dáta zo zdravotníckeho systému

09.12.2019, 10:19 | ČTK

Americká spoločnosť Amazon získala prístup k studni dát zbieraných britským systémom štátnej zdravotnej starostlivosti a Británii za to nezaplatila ani libru. Údaje môžu technologickému gigantovi pomôcť vo vývoji nových služieb, ktoré môže ponúkať po celom svete, informoval denník The Sunday Times, ktorý sa na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám dostal k vládnemu kontraktu s Amazonom.

S podobnou správou zároveň prišiel The Observer, podľa ktorého tiež britská vláda predala dáta o miliónoch pacientov štátneho zdravotníckeho systému (NHS) viacerým zahraničným farmaceutickým spoločnostiam.

Ministerstvo zdravotníctva vraj za jednu licenciu inkasovalo až 330-tisíc libier (takmer 400-tisíc eur), pričom „anonymné“ informácie majú firmám ako Merck a Eli Lilly pomôcť pri výskume.

Naopak, Amazon sa podľa The Sunday Times k údajom evidovaným NHS dostal úplne bezplatne. Britský systém štátnej starostlivosti navyše podľa denníka nebude zo spolupráce ťažiť ani v prípade, že by americká firma vyvinula lukratívnu novú aplikáciu týkajúcu sa zdravia.

Partnerstvo s Amazonom už v júli ohlásil minister zdravotníctva Matt Hancock, získaná zmluva však ukazuje, že vtedy avizovaná podpora inteligentných spotrebičov Alexa je len malou časťou projektu.

Okrem dát z webových stránok NHS získala spoločnosť Jeffa Bezosa prístup ku „všetkým zdravotníckym informáciám“ okrem tých, ktoré sa týkajú priamo pacientov. Použiť ich môže na účely výroby, propagácie a predaja nových výrobkov, aplikácií či iných služieb a môže ich tiež zdieľať s tretími stranami.

„Najviac alarmujúce na tom je, že Amazon za to nič neplatí, hoci sú tie dáta veľmi cenné. NHS patrí celosvetovo medzi lídrov v zbere týchto dát, takže je naozaj neuveriteľné, že si za to nič neúčtuje,“ povedal The Sunday Times nemenovaný obchodný právnik, ktorý daný kontrakt analyzoval.

Vláda záležitosť nechcela komentovať. Hovorca NHS vo vyhlásení uisťoval, že štátny zdravotnícky systém berie ochranu osobných údajov veľmi vážne a neposkytuje Amazonu žiadne informácie o pacientoch.

Predstavitelia britskej opozície však kritizovali bezplatné sprístupnenie dát. Podľa labouristického tieňového ministra zdravotníctva Jona Ashworth je vláda „veľmi nezodpovedná“ a slúži záujmom veľkých korporácií.