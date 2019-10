Američania sa sťahujú zo Sýrie do Iraku. Kurdi sa cítia zradení

21.10.2019, 19:00 | TASR

Americkí vojaci sa presúvali v pondelok zo Sýrie do Iraku. Cez hraničný priechod Sahela sa dostali do severoirackej provincie Dahúk, ktorá sa nachádza v autonómnej oblasti Kurdov nazývanej iracký Kurdistan. Uviedli to svedkovia pre tlačovú agentúru Reuters.