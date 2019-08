Americká centrálna banka sa politizuje: Najdôležitejšie správy na ráno

28.08.2019, 09:36 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Taliansko je blízko k novej vláde. Ekonomický pesimizmus ostáva. Amerika sa pripravuje na obchodnú vojnu. Nákaza sa šíri do Indie.

Americký Fed sa politizuje

Veľké reakcie politikov aj ekonómov roznietil kedysi druhý najsilnejší človek v americkej centrálnej banke, Bill Dudley. Ten povedal, že Fed by nemal znižovať sadzby, keďže by to mohlo pomôcť k znovuzvoleniu Donalda Trumpa. Podľa neho Fed má kompetenciu ovplyvňovať voľby: „Ak je cieľom monetárnej politiky najlepší dlhodobý ekonomický výsledok, Fed by mal zvážiť, ako jeho rozhodnutia ovplyvnia voľby v roku 2020,“ uvádza Bloomberg.

Taliansko smeruje k novej vláde

Posledné rozhovory medzi Demokratickou stranou a Hnutím piatich hviezd o zostavení novej vlády priniesli v utorok večer nový optimizmus, keď padli rozpory ohľadom pozície bývalého premiéra Guiseppeho Conteho. Ten by mal, aj na radosť amerického prezidenta, opäť viesť krajinu. K dohode musí prísť ešte v stredu. Výnosy na talianskych dlhopisoch poklesli na 3-ročné minimá, píše Reuters.

Americké dlhopisy s najhorším výhľadom od krízy

Inverzia na amerických dlhopisoch sa prehĺbila na najvyššie úrovne od marca 2007. Vyššie krátkodobé ako dlhodobé výnosy na dlhopisoch naznačujú najväčšie obavy investorov o príchod novej recesie za posledných viac ako 12 rokov, uvádza Financial Times.

Americké banky zvyšujú minimálnu mzdu na $15

Nátlak šéfky finančnej komisie kongresu Maxine Waters na zvyšovanie platov v americkom bankovom sektore sa prejavil na ďalšej banke – Citigroup. Tá v júni zvýšila minimálnu mzdu na 15 dolárov za hodinu. Nasledovala krok podobný ako JPMorgan. Bank of America plánuje zvýšiť minimálnu mzdu na 20 dolárov, píše Bloomberg.

Maxine WatersZdroj: Gettyimages

Pentagón rokuje s Austráliou o vzácnych kovoch

Americké ministerstvo obrany rokuje s Austráliou o umiestnení továrne na výrobu vzácnych minerálov s cieľom znížiť svoju závislosť na Číne. Čína momentálne tvorí viac ako 80 percent produkcie 17 vzácnych kovov. Washington sa pri eskalácii obchodných vojen obáva o zraniteľnosť dodávateľskej siete, píše Reuters.

Ekonomická nákaza sa šíri do Indie

Pokračujúci pokles HDP Indie odzrkadľuje spomaľovanie tretej najväčšej ekonomiky Ázie. Investori utekajú z krajiny a domáca mena zaznamenala najhorší mesiac sa posledných šesť rokov, udáva Bloomberg. Pomohlo k tomu aj nové zdanenie superbohatých.