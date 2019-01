Americká sonda preletela okolo telesa vzdialeného 6,5 miliardy kilometrov

02.01.2019, 09:34 | TASR

Americká sonda New Horizons v utorok vyslaním signálu zo vzdialenosti 6,5 miliardy kilometrov od Zeme potvrdila úspešný prelet okolo vesmírneho telesa Ultima Thule, informovala agentúra DPA.

Prelet sondy Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) New Horizons okolo Ultima Thule je považovaný za významný míľnik, pretože ide o najvzdialenejší a možno aj najstarší preskúmaný objekt v slnečnej sústave.

Signál z planetárnej sondy putoval na Zem viac ako šesť hodín a jeho zachytenie vyvolalo v riadiacom centre misie v Marylande nadšené oslavy. V priebehu ďalších hodín by mali doraziť aj fotografie a ďalšie údaje.

„Vykonali sme prelet okolo doposiaľ najvzdialenejšieho telesa,“ oznámila operačná šéfka misie Alice Bowmanová, ktorá zdôraznila, že sonda je vo výbornom stave a funguje bezchybne.

Ultima Thule je neoficiálne pomenovanie malého objektu s označením 2014 MU69 v oblasti takzvaného Kuiperovho pásu, nachádzajúceho sa na okraji slnečnej sústavy.

Riskantný prelet sa uskutočnil vo vysokej rýchlosti v najbližšej vzdialenosti zhruba 3500 kilometrov od povrchu telesa. Podľa vedcov by získané údaje mohli pomôcť lepšie pochopiť proces vzniku planét.

Vedci zatiaľ s istotou nevedia, či Ultima Thule tvorí jeden alebo viacero objektov. To by mali definitívne objasniť fotografie s vysokým rozlíšením, ktoré na Zem dorazia až vo februári. Podľa prvých nejasných záberov sa zdá, že by mohlo ísť o teleso pozdĺžneho tvaru s približnými rozmermi 35 krát 15 kilometrov, píše agentúra AFP.