Analytici: Ekonomike by mala v roku 2019 pomôcť najmä nová automobilka

31.12.2018, 12:00 | TASR

Slovenská ekonomika by mala rásť aj v roku 2019, pričom pomôcť by jej mala najmä nová automobilka. Predpokladajú to ekonomickí analytici s tým, že ako najakútnejšie riziko do budúcnosti sa momentálne javí hrozba tvrdého brexitu či narastajúci globálny protekcionizmus.