Analytici: Trh práce by sa mohol v roku 2019 postupne uvoľňovať

06.01.2019, 15:26 | TASR

Nedostatok pracovnej sily by mal byť jednou z hlavných tém aj v roku 2019. V tomto roku by sa podľa analytikov mohol trh práce postupne uvoľňovať. Očakávané spomalenie ekonomického rastu bude postupne zmierňovať aj nároky zamestnávateľov na pracovnú silu, tvrdia analytici.

„Trh práce sa trocha uvoľní, najmä na východe a juhu stredného Slovenska, pričom tu v roku 2020 nie je vylúčený ani mierny (dočasný) nárast nezamestnanosti,“ predpokladá analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Ako však dodal, západné Slovensko bude naďalej pociťovať nedostatok dostupnej pracovnej sily, ktorý zamestnávatelia podľa neho budú riešiť aj jej dovozom zo zahraničia. Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku by sa však v priebehu tohto roka a najmä v roku 2020 mohol postupne stabilizovať, skonštatoval Ľ. Koršňák.

Nedostatok pracovnej sily by mal podľa analytikov naďalej tlačiť nahor aj mzdy. Nominálny rast miezd by v roku 2019 mohol podľa analytičky Poštovej banky Lucie Dovalovej byť nad šiestimi percentami a mal by si tak zachovať podobné tempo ako v roku 2018.

Ohlásené zvyšovanie miezd vo verejnom sektore o desať percent od januára tohto roka by malo navyše podľa Ľ. Koršňáka rast miezd zrýchliť až k siedmim percentám.

„Mzdy budú tlačené smerom nahor hlavne v odvetviach, ktoré pociťujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov,“ priblížila L. Dovalová s tým, že reálne mzdy by mali v roku 2019 taktiež rásť, avšak pomalšie ako tie nominálne.