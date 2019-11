Arabi na burze a polícia pozorne počúva Elán. Najdôležitejšie správy dňa

03.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Saudská Arábia povolila ropnému koncernu Saudi Aramco vstup na burzu. Ako v nedeľu uviedli svetové agentúry, saudský Úrad pre kapitálové trhy zverejnil vyhlásenie, že žiadosť Saudi Aramco o uvedenie časti akcií na domácu burzu schválil.

Skupina Elán prišla prednedávnom s novým albumom. Na tom sa nachádza aj pieseň Bulvárne krysy, ku ktorému vydala kontroverzný videoklip. Zachytáva, ako si hudobníci vybavujú účty, unášajú ich autom uprostred noci a frontman Jožo Ráž na nich v závere klipu mieri pištoľou. Videu sa najnovšie začala venovať aj polícia.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali v sobotu 53-ročného Ľubomíra Kudličku, ktorý je považovaný za bosa bratislavskej skupiny takáčovcov. Informovala o tom v sobotu večer polícia na sociálnej sieti. Zadržali ho v rámci akcie s krycím názvom Lyžiar.

Odlev vysokoškolákov zo Slovenska na štúdium v zahraničí je vysoký a rastie. Problémom je, že iba polovica opýtaných sa plánuje vrátiť naspäť. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy To dá rozum. Oproti priemeru krajín OECD (dve percentá) Slovensko dosahuje viac ako osemnásobný podiel vysokoškolákov študujúcich v zahraničí (17 percent). Podľa iniciatívy To dá rozum podiel študentov, ktorí sa rozhodli odísť za štúdiom na vysoké školy v zahraničí, za posledné roky rastie.

Skutočne chudobných Slovákov je z roka na rok menej. Kým ešte v roku 2013 ich bolo viac ako milión, vlani už „len“ 872-tisíc, teda 16 percent populácie. Slovensko sa v rámci Európy za desať rokov vyšvihlo na špic a v poklese počtu osôb pod hranicou chudoby predstihlo dokonca väčšinu škandinávskych štátov. Vývoj však nebol vo všetkých krajoch rovnaký. Najväčšie zmeny sa odohrali na západe krajiny. Rekordmanom sa stal Nitriansky a hlavne Trenčiansky kraj, kde počet ľudí ohrozených chudobou klesol takmer o polovicu.