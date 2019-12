Arabi s ropou sú na roztrhanie. Investori súperia o ich akcie

04.12.2019, 11:00 | ČTK

Záujem o akcie saudskoarabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco je výrazne vyšší, ako sa očakávalo. Saudi Aramco plánuje v primárnej verejnej ponuke (IPO) predať 1,5 percenta svojich akcií. Mohla by zarobiť až 25,6 miliardy amerických dolárov.

Investori sa predbiehajú v ponukách od 17. novembra. Streda je posledným dňom na ich predloženie. Firma zatiaľ dostala ponuky na približne 5,9 miliardy akcií.

Uvádzajú to spoločnosti Samba Capital, NCB Capital a HSBC Saudi Arabia. O investičnom pláne naposledy informoval Kuvajt. Reč bola o približne miliarde dolárov. Paradoxne, najprv s ponukami váhali, až neskôr si uvedomili strategický význam tejto investície.

Kuvajt pritom nie je jedinou krajinou, ktorá plánuje siahnuť do štátnej kasy. Približne 1,5-miliardovú investíciu do Saudi Aramco poslal emirát Abú Dhabí. Nákup akcií zvažuje podľa agentúry Bloomberg aj Čína. Objem peňazí je však niekoľkonásobne vyšší – hovorí sa o sumách od päť do desať miliárd dolárov.

Ropný koncern Saudi Aramco sa podieľa na približne desatine svetovej produkcie čierneho zlata. V roku 2018 vytvoril čistý zisk 111 miliárd dolárov. Stal sa najziskovejšou firmou na svete.