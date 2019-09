Argentíne hrozí piaty bankrot. Skončí ako Venezuela?

03.09.2019, 20:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Argentína bola na začiatku 20. storočia siedma najbohatšia krajina sveta. Dnes jej hrozí už piaty bankrot za posledných 30 rokov. Môže sa z ekonomického marazmu a nedôvery investorov vyhrabať alebo skončí ako Venezuela?

Keď v auguste terajší proreformný prezident Argentíny Mauricio Macri prehral prvé kolo prezidentských volieb, pre investorov, ktorí doteraz verili argentínskej ekonomike to bol signál, že sa deje niečo čo nečakali. Za 24 hodín sa tamojšia mena prepadla o 30 percent voči doláru zo 45 na 60 pesos. Argentínske akcie stratili 30 percent svojej hodnoty. Pritom ešte pred dvoma rokmi sa akciám darilo a do jej štátnych dlhopisov investovali známi finančníci ako Dan Loeb a George Soros.

Výrazne stúpli náklady na poistenie argentínskeho dlhu. Dve z troch svetových ratingových agentúr Fitch a S&P znížili rating Argentíny na rizikové úrovne. Dnes už finančné trhy vsádzajú na 75-percentnú možnosť, že táto juhoamarická krajina s treťou najväčšou ekonomikou, nezvládne splácanie svojich zahraničných dlhov a do piatich rokov zbankrotuje, tvrdí Bloomberg.

Záchrana domácej meny

Argentínske peso sa už oslabilo oproti americkému doláru takmer o pätinu. Udržanie menovej stability je preto teraz jedna z hlavných priorít vlády. Reakciou vlády bolo preto zavedením kapitálových kontrol.

„Argentínska centrálna banka bude po novom vydávať domácim firmám povolenie nakupovať americké doláre, alebo zasielať finančné prostriedky do zahraničia. Bežného občana sa to zatiaľ týka iba obmedzením nákupu alebo prevodu do výšky 10 tisíc dolárov,“ vysvetľuje Martin Sklenář, analytik Saxo Bank.

