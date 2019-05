Autá z bratislavských satelitov chcú presunúť na diaľnicu. Pozrite sa ako

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spravila dva kroky, ktoré by mali čoskoro ovplyvniť denné dochádzanie autom do Bratislavy z okolitých obcí a miest. Ešte minulý rok obnovila práce na križovatke Triblavina na diaľnici D1. A pred pár dňami vyhlásila súťaž na vedľajšiu križovatku, v ktorej sa D1 pretne s rozostavanou D4. Aký praktický význam to bude mať pre šoférov v najbližších mesiacoch?