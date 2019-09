Automobilový priemysel bude pokračovať v poklese: Najdôležitejšie správy dňa

18.09.2019, 08:30 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Globálne predaje ľahkých vozidiel poklesnú o dve až tri percentá. Saudská Arábia sa nedokáže chrániť pred dronmi. Krajiny eurozóny získajú zo záporných sadzieb desiatky miliárd eur. V Španielsku štvrté voľby za štyri roky.

Predaje ľahkých vozidiel poklesnú

Podľa poslednej správy LMC Automotive v auguste globálne predaje ľahkých vozidiel poklesli oproti augustu minulého roka o 3,9 percenta. Tento trend by mal podľa S&P Global Ratings pokračovať, keď v tomto roku predpokladajú pokles globálnych predajov na úrovni dve až tri percentá. „Očakávame, že predaje ľahkých áut v Číne poklesnú v tomto roku o sedem až deväť percent, v USA o tri percentá a v Európe o dve percentá,“ tvrdí spoločnosť. V nasledujúcich rokoch sa však situácia príliš nezlepší. „Pre roky 2020 a 2021 je naším hlavným scenárom rast na úrovni nula až jedno percento,“ dodáva S&P Global Ratings.

Saudská Arábia sa nedokáže chrániť

Ani desiatky miliárd dolárov investovaných do najnovších technológií nepomohli Saudskej Arábii ochrániť svoju ropnú infraštruktúru. Zakúpená americká technológia Patriot je navrhnutá proti útokom z vyšších úrovní, nie proti nízko letiacim a pomalým dronom či riadeným strelám, ktoré radar nemusí zaznamenať, píše Reuters. Útoky dronmi a riadenými strelami mali pochádzať z juhozápadného Iránu, tvrdia americké zdroje, čo ďalej zvyšuje možnosť konfrontácie v regióne. Medzitým Saudská Arábia oznámila, že produkciu ropy plne obnoví do konca septembra.

Desiatky miliárd eur pre krajiny eurozóny

Rekordne nízke úrokové sadzby spôsobujú rekordne nízke splátky dlhu, čo by malo európskym krajinám ušetriť do konca roka 2021 až 140 miliárd eur. Podľa prepočtov S&P Global pri súčasných výnosoch by mali na úrokoch ušetriť v tomto roku prostriedky v objeme 0,1 percenta HDP, na budúci rok 0,25 percenta HDP a na ďalší rok až 0,8 percenta HDP, píše Reuters.

V Španielsku štvrté voľby za štyri roky

V Španielsku sa budú 10. novembra konať štvrté voľby za posledné štyri roky, keďže ani po mesiacoch rokovaniach sa nepodarilo vytvoriť vládu s podporou parlamentu. Štvrtá najväčšia ekonomika v eurozóne je v politickom limbe odvtedy, ako posledné voľby vyhrali socialisti. Nové voľby nemusia situáciu vyriešiť, keďže podľa prieskumov by si socialisti polepšili, väčšinu v parlamente by však stále nezískali. Najväčšie šance boli vytvoriť vládu s ultraľavicovou stranou Podemos, no strana tvrdí, že premiér ju chcel potupiť, píše Reuters.

Politické limbo aj v Izraeli

Predbežné informácie hovoria, že voľby v Izraeli skončili patom, bez jasnej známky, kto vytvorí novú vládu. Najdlhšie slúžiaci izraelský premiér Benjamin Netanjahu stavil na nové voľby, aby zvýšil svoju politickú moc a pravdepodobne sa vyhol väzeniu z dôvodu korupčných obvinení. No jeho stratégia zatiaľ neslávi úspech, píše Bloomberg.