Ázia má ropy dosť, zásoby sú bohaté

16.09.2019, 16:33 | TASR

Ázijské rafinérie a obchodníci s ropou očakávajú, že Saudská Arábia po víkendových útokoch na svoje ropné zariadenia obmedzí export ľahkej ropy. Ako však dodali, v prípade potreby môžu ázijské krajiny využiť ropné rezervy.

Sobotňajšie útoky dronmi, ku ktorým sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci, znížili produkciu ropy v Saudskej Arábii približne o polovicu. Na začiatku pondelkového obchodovania v Ázii preto vyskočili ceny ropy nakrátko takmer o 20 percent. Neskôr sa trhy čiastočne upokojili, ceny ropy sa však stále pohybujú vysoko nad úrovňou z predchádzajúcich dní.

Okolo 15.00 SELČ dosahovala cena severomorskej ropnej zmesi Brent približne 66,80 dolára za barel (159 litrov). V porovnaní s piatkovou uzávierkou to predstavuje rast zhruba o 6,60 dolára (približne 11 percent). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla vyše 60,50 USD/barel. Oproti piatkovej uzávierke bola vyššie zhruba o 5,70 dolára (10,40 percenta).

Ázijské krajiny patria k najväčším dovozcom saudskej ľahkej ropy. Ako však uviedli, v prípade núdze môžu využiť strategické ropné rezervy, ktoré v závislosti od krajiny pokryjú od 30 do 220 dní dovozu. Aj v prípade ropných produktov majú zatiaľ dostatočné zásoby.

Podľa analytikov z poradenskej spoločnosti Bernstein ropa zo Saudskej Arábie smeruje najmä do Číny. Tá sa na celkovom vývoze ropy z arabskej krajiny podieľa 24,5 percenta. Čína má momentálne v strategických rezervách približne 325 miliónov barelov ropy. To by jej malo stačiť na 33 dní dovozu. Zhruba tretinu z dovozu saudskej ropy tvorí ľahká ropa Arab Light a Arab Extra Light.

Čínske rafinérie sa však zatiaľ problémov neobávajú. Ako uviedli, zásoby sú momentálne dostatočné. Vďaka skorším nákupom by mali vydržať do konca roka a aj v prípade výpadkov dodávok na úrovni niekoľkých tankerov by mali situáciu zvládnuť.

Južná Kórea v pondelok uviedla, že v prípade zhoršenia situácie s dodávkami ropy zváži siahnutie do strategických ropných rezerv a indické ministerstvo energetiky informovalo, že situáciu sleduje a komunikuje s indickými rafinériami, ako aj so saudským koncernom Aramco. Ako dodalo, saudská ropná firma naznačila, že k výpadkom v dodávkach by dôjsť nemalo.