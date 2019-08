Bugár: Údajná komunikácia s Kočnerom je lož, nespájajte ma s ním

15.08.2019, 13:47 | TASR

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár odmieta spájanie svojej osoby s Marianom Kočnerom z mafiánskych zoznamov a to, že sa mal s ním v marci 2018 na Maldivách rozprávať o zachovaní vládnej koalície.

Predseda Mosta zdôraznil, že sa v minulosti s M. Kočnerom nestretával a ani nekomunikoval. Zopakoval, že ho stretol len počas dovolenky na Maldivách v marci 2018. "Bolo to prvý a poslednýkrát,“ povedal.

Pri rozhovore, ktorý sa konal pri raňajkách, mali "prehodiť pár viet", témou podľa Bugára vôbec nebola diskusia, ako v koalícii zvládnuť situáciu po vražde novinára a klamstvom je aj to, že mal M. Kočner do neho "nahučať“. "Keby tak urobil, tak by som ho kopol, že by mal ešte teraz tenký hlas," povedal.

Neprehliadnite Kočnerova Threema vyplavila aj styky s Bugárom

Stretnutie Bélu Bugára a Mariana Kočnera na Maldivách nebolo len o pozdrave, ukazuje...

Kočnerova Threema vyplavila aj styky s Bugárom Bugár: Tento parlament je najhorší od mečiarovských čias

Niektorí poslanci si podľa neho uzurpujú právo povedať, kto z ich kolegov má byť...

Bugár je sklamaný z toho, že z údajnej komunikácie človeka, ktorý je obvinený z vraždy i falšovania listín, sa stáva relevantné podozrenie. „Tento človek x-krát klamal, a tak je to aj v mojom prípade," povedal Bugár. Upozornil, že ak by bolo pravdou to, čo naznačuje medializovaná komunikácia, nemohlo by prísť k tomu, že M. Kočner je vo väzbe, a vláda i polícia prešli rekonštrukciou.

Bugár tiež uviedol, že nemá informácie o tom, že by niekedy M. Kočner loboval u predstaviteľov strany Most-Híd a snažil sa ovplyvniť rozhodnutie strany.

Podľa medializovanej údajnej komunikácie M. Kočnera a Aleny Zsuzsovej, ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka vyplýva, že M. kočner mal byť v kontakte aj s ďalšími politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť.