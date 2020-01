Babiš je v konflikte záujmov. Opäť to potvrdila Európska komisia

06.01.2020, 13:30 | TASR

Spoločnosť Agrofert nemá nárok na dotácie, lebo český premiér Andrej Babiš má na ňu stále vplyv a je tak v konflikte záujmov, a to i napriek tomu, že firmu vložil do zvereneckých fondov. Vyplýva to z druhej auditnej správy Európskej komisie (EK), ktorej výsledky v pondelok zverejnil server Neovlivní.cz.