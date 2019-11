Bankový odvod sa zvýši. Podľa Fica prinesie do rozpočtu vyše sto miliónov eur

05.11.2019, 11:13 | TASR

Bankový odvod by mal od budúceho roka vzrásť z 0,2 na 0,4 percenta z hodnoty pasív bánk znížených o sumu vlastného imania. V budúcom roku by mal do štátneho rozpočtu priniesť približne 120 - 130 miliónov eur. Avizoval to predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico.