Banky sa búria a čo nové odhalila Kočnerova Threema. Najdôležitejšie správy dňa

Najmenej jednu osobu zasiahol hongkonský dopravný policajt, ktorý v pondelok ráno v čase dopravnej špičky strieľal do skupiny maskovaných demonštrantov snažiacich sa v rámci generálneho štrajku narušiť dopravu. Incident sa stal vo štvrti Sai Wan Ho počas protestov vysielaných naživo na Facebooku. Na záberoch je vidieť, ako policajt najprv zápasí s maskovaným mužom na križovatke, ktorú blokovali demonštranti. K policajtovi sa blíži ďalší maskovaný muž, ktorého príslušník postrelí do oblasti hrude. Muž sa rýchlo zvalí na zem a rukami si zviera ľavú stranu tela. Jeho stav nie je známy. Krátko nato je počuť ďalšiu streľbu a na záberoch vidno, ako na zem padá ďalší maskovaný muž, hoci nie je zrejmé, či bol zasiahnutý. Čoskoro dorazila poriadková polícia, ktorá pomohla dopravným policajtom potlačiť protest. Ďalšie zábery zachytávajú, ako policajti zadržiavajú dvoch mužov ležiacich na zemi. Prvý ležal v kaluži krvi a jeho telo bolo ochabnuté, druhý bol pri vedomí a komunikoval.

Neparlamentná strana Za ľudí sa v pondelok pridala k dohode o neútočení, ktorú v lete podpísali mimoparlamentné hnutie KDH a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Ako uviedol predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, do dohody sa doplnila klauzula o tom, že sa vylučuje akákoľvek povolebná spolupráca so Smerom-SD, SNS a extrémistami. Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska je podľa vlastných slov presvedčený, že na Slovensku dôjde k zmene, že sa krajina vráti späť občanom. „Voliči ale musia vidieť signály. Signály, že sú tu pripravené strany zostaviť silnú a spoľahlivú vládu,“ skonštatoval s tým, že strany spojené v dohode dokážu takúto vládu zostaviť.

Počas slávnostného odovzdávania sa s úsmevom zdôverila s ťažkosťami, ktoré museli riešiť: „Tento rok pre nás nebolo jednoduché zaplatiť daň z príjmu, pretože sme nevedeli uviesť do príslušnej kolónky v elektronickom daňovom priznaní sumu našich tržieb. Tá bola viac ako desať miliárd eur. Systém je však nastavený len na desaťciferné sumy,“ uviedla K. Kutznerová. Vzniknutý problém riešil Volkswagen spolu so spoločnosťou BMB Partners, ktorá poskytuje automobilke daňové poradenstvo. „Už to mali pripravené tak, že to podajú na papieri, ale napokon finančná správa pár dní pred termínom oznámila, že to majú podať elektronicky ako prílohu, ktorú sme vyplnili v inom formulári v našom systéme,“ vysvetľuje Katarína Hoppe, daňová poradkyňa a partnerka z BMB Partners.