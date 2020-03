Beňová: Vo vnútri Smeru by sme mali diskutovať o zmene predsedu

04.03.2020, 16:00 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Už dlhší čas patrí medzi kritikov vnútorných pomerov v strane Smer. Pred časom sa europoslankyňa Monika Beňová obula napríklad aj do toho, ako funguje Ľuboš Blaha. Po parlamentných voľbách pripúšťa diskusiu o zmene vo vedení Smeru.

Smer v parlamentných voľbách získal 18,29 percenta hlasov, čo je viac ako pol milióna hlasov. Hoci stranu pred voľbami mnohí politológovia, a dokonca aj niektorí členovia strany, podceňovali a hovorili, že každý výsledok nad 15 percent bude úspech, napokon mnohých členov Smeru zisk 18 percent príjemne prekvapil.

Napriek tomu sa vo vnútri strany čoraz častejšie začína skloňovať výmena na jej čele. Peter Pellegrini sa ukázal ako solídny volebný líder, na druhej strane však predseda Robert Fico zatiaľ nepôsobí dojmom, že by diskusiu o výmene vo vedení pripúšťal.

Europoslankyňa a dlhoročná členka Smeru Monika Beňová pre TREND hovorí o tom, ako vníma výsledok volieb aj diskusie o zmenách vo vnútri strany.

Prekvapil vás výsledok volieb?

Len v kontexte, že PS/Spolu sa ako akýsi favorit vôbec nedostali do parlamentu. Prekvapivý je určite aj pomerne vysoký počet hlasov pre OĽaNO. Čo sa týka Smeru, považujem to za veľmi solídny až neočakávaný výsledok v danom kontexte.

Čomu pripisujete úspech hnutia OĽaNO?

Myslím si, že je to jednoduché a netreba tam hľadať žiadne čary. Igor Matovič asi najlepšie pochopil atmosféru v spoločnosti, nastavoval zrkadlo v súvislosti s článkami, ktoré o Smere vychádzali a vyviezol sa na mediálnej vlne. Progresívne Slovensko začalo bojovať na námestiach s ĽSNS a tému súboja so Smerom dalo bokom v závere kampane.

Za ľudí a Andreja Kisku som v závere kampane neregistrovala, oni nemali žiadne finále. To Igorovi Matovičovi pomohlo, a potom je tu samozrejme aj syndróm snehovej gule, keď mu začali rásť percentá, jeho príťažlivosť pre voliča rástla.

Čo je podľa vás dôvodom takéhoto solídneho výsledku?

Ja som mala pocit, že trochu našej kampani chýbala celková stratégia, mala som pocit, že bola rozdelená na kampaň, ktorú viedol líder Peter Pellegrini a kampaň, do ktorej občas vstúpil predseda. To bolo pre mňa nie celkom uchopiteľné prekvapenie. Vzhľadom na tlak informácií a článkov, ktoré vychádzali proti Smeru, som očakávala, že to bude mať väčší presah do straty voličských hlasov.

Myslím si, že dobrú kampaň robil Peter Pellegrini,

